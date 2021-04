Il sindaco di Latina Damiano Coletta ‘sbarca’ su Facebook. Da questa mattina il primo cittadino ha una sua pagina sul social.

“Oggi per me inizia una nuova avventura su questa pagina Facebook - scrive - un ulteriore strumento per dialogare con la città, scambiarci opinioni e, perché no, ricevere qualche suggerimento o, se c'è qualcosa che non vi piace, anche qualche critica. Il dialogo e il confronto sono il sale di ogni democrazia, l'importante è utilizzare sempre toni civili, rispettare le persone e usare la buona educazione”. Coletta coglie l’occasione per fare gli auguri di buona Pasqua “a tutti i cittadini e tutte le cittadine. Stiamo attraversando un momento difficile - scrive il sindaco - ma quando ne verremo fuori, saremo più forti di prima. Buona Pasqua Latina!”.