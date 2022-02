Sopralluogo del sindaco Coletta e del vice presidente della Regione Leodori all'ex Banca d'Italia

Il sindaco di Latina Damiano Coletta ha effettuato oggi, 10 febbraio, un sopralluogo alla sede dell'ex Banca d'Italia insieme al vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori, i consiglieri regioanali Enrico Forte, Salvatore La Penna e Gaia Pernarella e gli assessori comunali Pierleoni, Caschera, Bellini e Coco.

"Abbiamo dialogato sulla possibilità di accedere a un importante finanziamento per la riqualificazione dell?edificio - ha commentato Coletta - un luogo che l?amministrazione vuole mettere a disposizione dei giovani con spazi studio e spazi per la ricerca. Il sopralluogo di questa mattina è una ulteriore dimostrazione dell?importanza della sinergia che si è instaurata con la Regione Lazio. Lavoriamo insieme per il bene di Latina e per valorizzare un edificio storico del nostro patrimonio urbanistico".