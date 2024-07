A Latina spiagge senza bagnini: chieste le dimissioni dell'assessore Di Cocco

Latina senza servizio salvamento sulle spiagge libere. Partito in ritardo solo ai primi di luglio e affidato con incarico diretto, è ufficialmente scaduto senza che si sia proceduto ancora a completare una procedura di gara. Ma oltre a questo aspetto particolarmente critico per l'incolumità dei bagnanti, è l'intero litorale a non essere pronto.

"Indecoroso come mai si era visto", commenta la consigliera del M5S Maria Grazia Ciolfi, che di un fallimento dell'assessore Gianluca Di Cocco, titolare della delega alla marina, ne chiede le dimissioni. "L’incapacità di prevedere per tempo una regolare assegnazione con gara la dice lunga e certifica che, in piena stagione balneare, non ci sono bagnini sulle spiagge di Latina, mettendo a rischio l'incolumità dei cittadini. Condizione che peraltro pone dubbi anche sulla legittimità dell’attribuzione della Bandiera Blu".

Ma il servizio di vigilanza e assistenza ai bagnanti è solo uno degli aspetti di una gestione disastrosa. Nell’elenco di mancanze e ritardi la consigliera ricorda anche la manutenzione delle passerelle, che inizierà solo questa notte con i disagi prodotti dai lavori che i bagnanti troveranno domattina all’arrivo in spiaggia. "È andata meglio per il posizionamento di docce pubbliche, bagni chimici e passerelle blu per le persone con disabilità, ma solo perché sono stati effettuati sulla base delle gare biennali bandite dalla precedente amministrazione o dal commissario - continua Ciolfi - Una totale assenza di pianificazione che ha posto la marina di Latina in un grave stato di abbandono". Critiche anche sul ripascimento e Rio Martino, emergenze gestite inizialmente da Di Cocco e poi trasferite

all’assessorato all’Ambiente per evidente incapacità. "La débâcle sul ripascimento morbido è emersa nella commissione Ambiente di ieri: l’intervento da realizzarsi tra Foceverde e Capoportiere, è già finanziato con circa 200mila euro regionali ma i lavori non partono perché l’amministrazione l’ha trattato come ordinario e non straordinario. Eppure i danni prodotti dall’ultima mareggiata di marzo agli stabilimenti balneari avrebbero giustificato il ricorso a una procedura di somma urgenza. Siamo in attesa di un parere della Regione Lazio che dovrebbe dirci se si tratta di manutenzione ordinaria o straordinaria. Dov’è la capacità politica di indirizzare le scelte e portarle a compimento?".

Altro nodo è relativo poi a Rio Martino: "L'assessore - dice la consigliera del M5S - fallisce proprio nel merito del tema sul quale ha costruito la propria

campagna elettorale. Accesso al canale interdetto dalla Capitaneria di Porto, mentre l'inizio lavori potrà avvenire solo dopo la sottoscrizione di un accordo con il comune di Sabaudia, che peraltro era già in essere ma non si è rinnovato. Dopo la firma dell'accordo si procederà al campionamento della sabbia, quindi al progetto di fattibilità e del progetto esecutivo: ma quali saranno i tempi? Temo non prima di 12 mesi che si vanno a sommare agli altri 12 già persi. Di Cocco ha preso in giro i pescatori promettendo un livellamento che le condizioni del porto non consentivano. L’amministrazione si faccia carico con un ristoro del danno economico arrecato a 27 famiglie che vivono di pesca e oggi sono senza lavoro".