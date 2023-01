Pd verso il congresso: il candidato alla segreteria Stefano Bonaccini a Latina

Stefano Bonaccini sarà a Latina domani, sabato 21 gennaio, alle 21, all'Hotel Europa di Latina. Il presidente dell'Emilia Romagna e candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico incontrerà gli iscritti della provincia pontina e quanti vogliono contribuire alla costruzione del nuovo Pd. Bonaccini st infatti girando l'italia, così come gli altri candidati alla segreteria nazionale, per raccontare la sua visione del partito.

"Bonaccini promuove un progetto collettivo, partecipato dal basso - si legge in una nota del Pd di Latina - Una comunità di valori per ridare speranza al Paese e risvegliare la passione per l?impegno civile e politico. Un grande partito, come sostiene spesso,progressista e riformista, popolare e non populista". Nel Lazio e anche in Lombardia, come noto, si terranno a febbraio anche le elezioni regionali. L?occasione di sabato, con la presenza del candidato segretario, sarà importante anche per lanciare un appello al voto in favore del candidato alla presidenza della Regione Alessio D?Amato, "per proseguire il lavoro di risanamento e rilancio della nostra Regione - scrive ancora il Pd - per scongiurare il ritorno ad un passato buio di debiti e scandali di cui si è resa protagonista la destra durante il periodo di governo Storace e Polverini".