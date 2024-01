Sviluppo economico: in Regione incontro con imprese, istituzioni e sindacati

Si parlerà della situazione economica della provincia di Latina nell’incontro in programma per il 23 gennaio prossimo presso la commissione Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio convocata dal consigliere regionale pontino Enrico Tiero alla quale sono stati invitati i rappresentanti istituzionali del territorio, parlamentari europei e nazionali, i consiglieri regionali nonché tutti i sindaci dei Comuni oltre ai rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati. Sarà inoltre presente l’assessore Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione.

L’iniziativa, che ha come oggetto le ‘Prospettive di sviluppo della provincia di Latina: opportunità e bisogni del territorio’ si pone come obiettivo, sottolinea Tiero, presidente della commissione regionale Sviluppo economico e Attività produttive, quello di coinvolgere in un unico e coordinato momento di confronto istituzioni, ricerca, imprese e stakeholder locali. C’è bisogno di riunire tutte le forze di governo, le parti sociali, le associazioni di categoria e un gruppo di menti brillanti. Questo insieme di figure professionali ed istituzionali darà il via ad un lavoro collettivo per individuare la strategia giusta per uscire dalla crisi economica. Da parte nostra, avvieremo una serie di incontri che si pongono l'obiettivo di sviluppare un piano economico per la rinascita della nostra provincia. Occorre intavolare una nuova strategia economica. Vi è innanzitutto l’assoluta esigenza di ridurre la pressione fiscale. C’è quindi l’urgenza di sostenere investimenti prioritari nel campo delle infrastrutture le cui carenze ci rendono meno competitivi e di puntare sull’internazionalizzazione delle imprese. La struttura dell’economia pontina – conclude il consigliere regionale - fa perno su un sistema di micro, piccole e medie imprese e sono proprio queste a soffrire maggiormente il peso di questa crisi economica. La ripresa passa anche dall’innovazione e dalla ricerca”.