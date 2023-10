Povertà, disagio e immigrazione: le azioni programmate dal distretto socio sanitario

I Servizi sociali dei comuni di Latina, Pontinia, Norma, Sermoneta e Sabaudia, ma anche la polizia locale, gli uffici, la Asl e poi Croce Rossa, Caritas, Refugees Welcome, l'associazione Nuovi tragitti Aps, il centro donna Lilith e il centro diurno Porte Aperte. Una riunione allargata che ha fatto il punto sulle emergenze sociali da affrontare e ha avviato il lavoro del piano di zona su povertà, disagio adulto e immigrazione.

L'obiettivo dell'incontro è stato quello di avviare procedure comuni nel distretto socio sanitario per approntare percorsi rivolti ai cittadini che si trovano a vivere situazioni di fragilità. In quest'ottica è stato affrontato anche il tema delle residenze fittizie per i senza fissa dimora, che rappresenta un elemento importante affinché anche chi non ha una casa possa esercitare i propri diritti e avere accesso ai servizi. "Con un approccio condiviso da tutti i componenti del tavolo - ha spiegato l'assessore di Latina Michele Nasso- riteniamo che sia utile snellire il più possibile questo iter condividendo la procedura su tutti i comuni che fanno parte del distretto".

Altro argomento al centro della discussione è stato quello delle dimissioni protette, che spesso può appunto essere problematico per chi non ha una residenza.

“Anche in questo caso – ha continuato l’assessore – occorre attivare un filo diretto tra le strutture sanitarie e i servizi sociali, in maniera che si possa trovare nel più breve tempo possibile una sistemazione alloggiativa dove ci sia continuità dell’assistenza sanitaria. L’obiettivo del tavolo è quello di lavorare, insieme a tutti gli enti coinvolti, sulle procedure e sulle tempistiche in modo da creare meno disagi possibili a chi ha necessità di soluzioni”.

La sindaca Matilde Celentano ha sottolineato come, lavorare insieme alle altre amministrazione, sia fondamentale per migliorare la rete del sistema di emergenza. "Affrontando le situazioni come urgenze, e quindi programmabili, si possono fornire ai cittadini che ne hanno bisogno risposte più celeri e risolutive - ha commentato Matilde Celentano - È importante dunque mettere in rete i servizi per stabilire le procedure da utilizzare nelle varie situazioni che si vengono a creare ma, soprattutto, è fondamentale l’apporto di tutte le associazioni che operano nel terzo settore. Ringrazio i comuni del distretto per l’impegno e il lavoro sinergico portato avanti fino ad adesso e tutti i rappresentanti delle associazioni, parte attiva e fondamentale del sistema di emergenza”.