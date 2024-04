Turismo, vertice in Regione per la promozione dei territori

Piena sinergia tra Camere di Commercio e Regione Lazio per la promozione turistica dei territori. Questo quanto emerso nel corso di un incontro tenutosi nei giorni scorsi presso la sede dell’assessorato regionale al Turismo, tra i rappresentanti delle Camere di Commercio del Lazio e l’assessore a Turismo, ambiente, sport e sostenibilità della Regione Elena Palazzo.

Alla tavola rotonda hanno preso parte: il presidente della Camera di commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora con il segretario generale Pietro Viscusi, il presidente della camera di commercio Rieti Viterbo, Domenico Merlani con il segretario generale Francesco Monzillo mentre per la Camera di commercio di Roma è intervenuto il segretario generale Pietro Abate.

Gettate le basi per progetti da condividere nell’ottica di uno sviluppo del settore, guardando ai prossimi appuntamenti di ampio respiro, che coinvolgeranno tutte le province del Lazio, quali gli Stati Generali del Turismo ed il Giubileo; senza tralasciare di dare centralità alla sostenibilità ambientale che dovrà guidare le scelte future per far fronte alla transizione energetica ed ai cambiamenti climatici in atto. Il turismo dovrà essere sempre più sostenibile e le imprese del settore dovranno essere guidate verso una transizione inclusiva ed innovativa. Per questo, le Camere di commercio avranno il compito di lavorare ad idee e proposte di concerto con la Regione.

“Il comparto del turismo ha dato prova di grande resilienza nel periodo post pandemico - ha sottolineato Acampora - e sta dimostrando un’energia trasformativa eccezionale rappresentando uno degli asset strategici per il rilancio dell’economia dei territori. Dovremmo essere abili ad intercettare i nuovi trend coniugando domanda e offerta mettendo a sistema il patrimonio storico, culturale e ambientale del basso Lazio con servizi di qualità che il nostro tessuto imprenditoriale è pronto ad offrire”.

“Il turismo è e resta uno dei motori dell’economia della nostra regione. Sarà importante - ha aggiunto la Palazzo - lavorare in squadra per implementare proposte e progetti per rilanciare e promuovere il settore, creando un’economia turistica diversificata e attenta al territorio”.