Buone pratiche verdi, un riconoscimento per i “green heroes” di Latina

Un riconoscimento da parte del Comune di Latina ai cittadini e alle scuole che si sono particolarmente distinte nella tutela dell’ambiente e nell’impegno civico verso le tematiche green. L’iniziativa si chiamera? “Green Heroes”, riprendendo anche l’idea lanciata a livello nazionale dall’associazione Kyoto Club nella promozione di buone pratiche verdi, e si svolgera? domenica 29 maggio 2022, a partire dalle 11, nell’aula magna dell’istituto comprensivo Don Milani.

A promuovere l’evento e? l’assessorato alla Transizione Ecologia e Ambiente guidato da Adriana Cali?: "Abbiamo pensato a questa iniziativa – spiega l’assessora Cali? – per premiare l’impegno sostenuto dai cittadini e dalle istituzioni scolastiche ma anche per riconoscere la funzione di una “comunita? educante” costituita da piu? soggetti che convivono e insistono sul territorio. E? un momento di contatto diretto con la cittadinanza che testimonia alle giovani generazioni l’importanza di un tema fondamentale come quello della sostenibilita? ambientale".

All’evento parteciperanno il sindaco Damiano Coletta, la dirigente scolastica dell’IC Don Milani Marina Palumbo, gli assessori Adriana Cali?, Laura Pazienti e Dario Bellini, e i presidenti delle commissioni Ambiente e Pubblica Istruzione Roberta Della Pieta? e Mauro Anzalone. E? previsto inoltre un intervento del presidente dell’associazione Kyoto Club.