Vertice dei capigruppo in Comune, Valeria Campagna: "Da Lbc mano tesa e spirito collaborativo"

Vertice dei capigruppo oggi in Comune a Latina, con prove di dialogo tra la coalizione dei partiti di centrodestra e la formazione che invece sostiene il primo cittadino. “Latina Bene Comune - commenta la consigliera e capogruppo di Lbc Valeria Campagna - ha fornito riprova di un atteggiamento collaborativo e di una mano tesa verso tutte le forze politiche che compongono l’attuale consiglio comunale".

"Non potrebbe essere altrimenti vista la volontà che ci è stata espressa, mediante il voto di due mesi fa, dai cittadini e dalle cittadine di Latina: governare tutti insieme. Nel prossimo Consiglio comunale, programmato per il 20 dicembre, il sindaco Damiano Coletta presenterà all’assemblea le linee politiche che caratterizzeranno il mandato, perché la politica non può paralizzarsi, quanto mai nell’attuale fase storica di pandemia. Da parte di Lbc, non verrà mai meno il senso di responsabilità civico e politico nei confronti della città”.