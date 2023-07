Via Don Morosini, un progetto del Rotary per riqualificare l'area del contro cittadino

Il Rotary Club Latina ha organizzato per domani, venerdì 14 luglio alle ore 17, presso il Circolo Cittadino Sante Palumbo, un incontro dal titolo ‘Via Don Morosini da progetto a realtà’, una iniziativa attraverso la quale il Club presieduto da Gianluca Carfagna intende puntare i riflettori sull’area del centro cittadino e riportare all’attenzione dell’amministrazione e della cittadinanza il progetto vincitore, esattamente 10 anni fa, del bando di gara per la riqualificazione ideato e promosso proprio dal Rotary Club Latina.

“In occasione dell’80° anniversario della fondazione della città, il Rotary Club – ricorda Carfagna - con l’adesione del Comune e la collaborazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, dell’Ordine degli Ingegneri e dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori forestali aveva indetto un concorso nazionale di idee dal titolo: ‘Riqualificazione ed arredo urbano di Via Don Morosini’. La partecipazione era riservata ai soli gruppi di progettazione e aperta agli architetti, ingegneri e dottori agronomi/dottori forestali iscritti ai rispettivi Albi Professionali con anzianità di iscrizione non superiore a dieci anni, questo per offrire un’opportunità ai professionisti più giovani”.

Il bando ottenne un ampio raccogliendo 50 progetti per un totale di 262 partecipanti, suddivisi in 105 architetti, 69 ingegneri, 50 agronomi e 38 collaboratori, provenienti da tutta Italia. Ad aggiudicarsi il primo premio fu il progetto “Ovunquemente” del gruppo dell’architetto Chiara Parpinel di Latina, secondo premio per il progetto “In riga”, il gruppo con a capo l’architetto Simone Stabile di Sermoneta, terzo posto per il progetto “Agro urbano da vivere”, il gruppo con a capo l’ingegner . Fabio Chialastri di Cave (Roma). “Gli obiettivi sono valorizzare l’area di progetto a partire dal settore urbano storico di fondazione – si legge nella descrizione dell’intervento previsto dall’elaborato primo classificato – potenziare la centralità del luogo sfruttandone la sua strategica posizione, valorizzare la percezione della quinta urbana. A livello di microscala dell’area di intervento gli obiettivi saranno ridare organicità di insieme all’area e al suo contesto, innovare sotto il profilo dei materiali, della pavimentazione, dell’arredo urbano, del colore e dell’illuminazione, collocare nuovi spazi urbani coerenti tra loro, valorizzare le risorse presenti per consentire utilizzi differenziati a seconda delle diverse ora del giorno e delle stagioni”.

All’incontro di domani interverranno il sindaco Matilde Celentano, l’assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Carnevale e l’assessore alla Definizione delle Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio, alle Politiche di sviluppo dei borghi e del centro storico,Annalisa Muzio, oltre all’architetto Chiara Parpinel.