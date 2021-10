Il sindaco Coletta in visita al comando dei vigili del fuoco: si parla del teatro e della nuova sede

Il sindaco di Latina Damiano Coletta in visita questa mattina, giovedì 21 ottobre, al comando provinciale dei vigili del fuoco. Ad accoglierlo il comandante Stefano Smaniotto, con il quale si è parlato anche della vicenda legata al teatro d'Annunzio prima di un sopralluogo programmato. "Con il comandante - ha spiegato il primo cittadino del capoluogo - ho fatto il punto su alcune situazioni in dirittura d'arrivo, in particolare i lavori al teatro comunale dove effettueremo un sopralluogo. Abbiamo inoltre parlato della nuova sede dei vigili del fuoco, che spero diventi una realtà al più presto e per la quale, nella mia area di competenza, garantisco tutto il mio impegno".

"È sempre emozionante - ha commentato Coletta - incontrare il personale del 115, i nostri angeli del soccorso. Ho colto l'occasione per fare loro i complimenti per come hanno gestito la recente emergenza scoppiata con il vasto incendio di via Isonzo. Un'altra dimostrazione della professionalità e della generosità con cui si mettono ogni giorno al servizio della comunità.