Partono gli interventi di riqualificazione dell’area del mercato settimanale

Partono giovedì 4 luglio i lavori di riqualificazione dell’area mercato di Cisterna, in viale delle Province. Entra così nella fase attuativa il progetto finanziato dalla Regione Lazio e oggetto di un protocollo d'intesa tra l'amministrazione comunale e le associazioni di categoria per il commercio ambulante. L'obiettivo è la riqualificazione e promozione dell'area del mercato settimanale.

L'intervento ammonta complessivamente a 200mila euro, interamente finanziato dalla Regione in seguito a una progettazione avviata come risposta a un bando pubblico. I lavori comporteranno l’adeguamento alle recente normativa igenico-sanitaria e di sicurezza delle aree per l’esposizione e la vendita di prodotti ittici, la riqualificazione e la riorganizzazione degli spazi comuni con la creazione di un’area giochi e relax, di un gazebo info-point, di un’area adibita per la promozione dell’area mercatale di Cisterna attraverso l’implementazione di nuovi servizi per gli utenti e la clientela in cui svolgere servizi, eventi, promozione di prodotti locali. È prevista, inoltre, una serie di servizi accessori alla funzionalità dell’area, come l’apertura e chiusura, la gestione dei servizi igienici e delle aree comuni, di cui si faranno carico le associazioni dei commercianti.

Per l'avvio dei lavori e la cantierizzazione di una parte dell’area, a partire da mercoledì 10 luglio il settore ortofrutticolo-alimentare verrà temporaneamente collocato nel piazzale di viale delle Province nel versante opposto all’area mercato e solitamente utilizzato a parcheggio. L’ampiezza degli spazi, oltre alla disponibilità di ulteriori posti auto per la chiusura estiva delle attività scolastiche nel Campus dei Licei, non comporterà disagi alla viabilità.

"È un intervento atteso dai commercianti ma anche dalla cittadinanza e utenti del nostro mercato settimanale – dichiarano il sindaco Valentino Mantini e gli assessori Andrea Santilli e Marco Capuzzo – in quanto questo è un punto di riferimento sia commerciale che di servizio non solo per la nostra comunità ma anche per quelle vicine, oltre ad essere un momento di aggregazione e ritorno di immagine rilevante. Consentire agli operatori di lavorare in maniera efficiente ed efficace, e garantire livelli di igiene, sicurezza e comfort ai consumatori sono tra gli obiettivi di questo intervento".