Rigenerazione urbana, lavori per un parco pubblico attrezzato: primo cantiere Pnrr ad Aprilia

Sono iniziati gli interventi nell’area di via Ovidio ad Aprilia che sarà interdetta al traffico a partire da oggi, 3 gennaio, dal civico numero 9 all’entrata della scuola materna, fino all'otto gennaio. L’ordinanza di divieto di sosta e transito si è resa necessaria per l’abbattimento dell’acquedotto di zona.

Gli interventi, come spiegano dal Comune, sono propedeutici ai lavori della cosiddetta “Rigenerazione urbana” che riguardano il borgo di Campoverde e che vedranno l’amministrazione comunale procedere alla rifunzionalizzazione dell’area comunale di via Orazio con relativa realizzazione di un parco pubblico attrezzato

“Si tratta di un traguardo importante per la città, parte la prima opera finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - commenta il primo cittadino Antonio Terra questa mattina a Campoverde insieme all’assessora ai Lavori Pubblici Luana Caporaso ed il consigliere comunale Vincenzo Giovannini, una sfida importante per il futuro del nostro territorio che ci riempie di soddisfazione per quanto è stato fatto e di responsabilità per quello che siamo chiamati a fare. L’amministrazione comunale ha saputo mettere in piedi progettualità ambiziose, e quindi attrarre finanziamenti Pnrr, per riqualificare, potenziare e sviluppare il nostro Comune sia in termini di infrastrutture sia in termini di servizi ai cittadini. Partiamo da Campoverde con la realizzazione di un parco pubblico, primo di tanti interventi che a breve partiranno nella nostra città”.