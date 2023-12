Scuola Volpi, proseguono spediti i lavori di rigenerazione urbana

Proseguono a Cisterna i lavori di rigenerazione urbana previsti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nella scuola Volpi di via Oberdan. Il sindaco Valentino Mantini, l'assessora alla scuola Emanuela Pagnanelli e l'assessore ai lavori pubblici Andrea Santilli hanno effettuato in questi giorni un sopralluogo insieme ai tecnici della ditta incaricata dei lavori e alla dirigente scolastica Nunzia Malizia.

"L’intervento di rigenerazione urbana della scuola Volpi consentirà di legare ancora di più il plesso scolastico al territorio circostante, per realizzare un rapporto di scambio tra la nostra comunità e la scuola – hanno dichiarato il sindaco Valentino Mantini e gli assessori – L’istituto aprirà così maggiormente le porte alla cittadinanza, permettendo l’uso di alcuni suoi spazi a fruitori esterni, come l’auditorium e la palestra". L’ingresso all’auditorium è stato modificato dall’interno dell’edificio: con i lavori di rigenerazione urbana, si potrà accedere dagli ambienti scolastici per mezzo di due locali filtro, necessari anche per rispondere alla normativa antincendio. I fruitori provenienti dall’esterno invece non transiteranno più dall’ingresso della scuola ma da un apposito ingresso esterno, per una maggiore messa a disposizione degli spazi che continueranno a ospitare manifestazioni sociali, culturali e musicali e di vario genere, per moltiplicare le occasioni di interscambio tra la popolazione scolastica e la nostra città.

"Il forte rapporto di scambio tra la scuola e la comunità si sostanzierà anche nei lavori di ristrutturazione della palestra alla quale si potrà accedere anche esternamente, che vedrà il completo rifacimento degli spogliatoi con una nuova distribuzione degli spazi, e dell’impianto elettrico. Il progetto prevede infine – hconcludono – un nuovo ingresso al plesso scolastico dal parcheggio pubblico di via Monti Lepini. Un percorso pedonale permetterà il raggiungimento del nuovo ingresso all’auditorium dal parcheggio e dal varco alla scuola verso Corso della Repubblica. Tutto questo permetterà la maggiore apertura all’esterno della scuola Volpi, con un crescente scambio culturale ed esperienziale a beneficio della nostra comunità. Speriamo di restituire il nuovo auditorium alla fine dell’anno scolastico per il consueto concerto finale delle alunne e degli alunni ad indirizzo musicale".