Lavori di manutenzione straordinaria in quattro asili nido comunali della città

Sono quattro gli asili nido in cui verranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria. Questo quanto stabilito dall’amministrazione comunale che ha dato l’ok per gli interventi nelle strutture Piccolo Mondo di via degli Aurunci, Allegra Brigata di via Budapest, Babylandia di via Bachelet e Piccolo Principe di via Aniene.

“Con una delibera di giunta – ha dichiarato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale – l’amministrazione comunale ha recuperato i fondi relativi ai progetti per i lavori di manutenzione straordinaria presso gli asili nido comunali, che erano inutilizzati da 5 anni e rischiavano di andare perduti. Per procedere è stato necessario rimodulare i progetti iniziali, a causa di un consistente aumento dei costi, suddividendoli in due lotti.

Si partirà dal primo lotto dal valore di 610mila euro che comprende quattro asili nido comunali, per poi trovare la copertura finanziaria per i restanti due anche se in realtà uno è già stato inserito nel bando regionale del mese scorso. I lavori - conclude Carnevale - partiranno speditamente così da permettere ai bambini e ai loro insegnanti di tornare in aule più sicure già all’inizio del prossimo anno scolastico”.