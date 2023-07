Nuovi interventi per le scuole: attraversamenti pedonali rialzati e manutenzione di tutti i plessi

Si guarda al prossimo anno scolastico a Sermoneta dove l’amministrazione comunale è al lavoro investendo nella sicurezza e nel miglioramento del benessere scolastico degli studenti.

Dopo aver avviato i lavori per la realizzazione di tre nuove aule al plesso di Doganella di Ninfa, la giunta guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli ha dato il via libera al progetto di realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati presso le scuole di Sermoneta Scalo e Pontenuovo.

“Saranno realizzati in asfalto stampato e resinato, con zebrature in materiale termoplastico catarifrangente, ad alta visibilità per obbligare ulteriormente le auto a rallentare, a garanzia della sicurezza di studenti, genitori e in generale il personale scolastico. L’intervento - spiegano dal Comune - è finanziato con fondi comunali e con il finanziamento ottenuto dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell’Interno, ed è il primo passo per attivare le cosiddette ‘zone 30 km orari’ davanti alle nostre scuole. Naturalmente, proseguirà anche la proficua collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri di Sermoneta, i cui soci continueranno a presidiare gli accessi alle scuole nell’orario di ingresso e di uscita, aiutando grandi e bambini ad attraversare la strada”.

“Il nostro principale obiettivo è quello di tutelare chi frequenta gli istituti scolastici – spiegano l’assessore ai lavori pubblici Nicola Minniti e il consigliere delegato alla Pubblica istruzione Sonia Pecorilli – a questo intervento, si aggiunge l’investimento da 140 mila euro di fondi di bilancio comunale per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i plessi scolastici: centro storico, infanzia e primaria Sermoneta Scalo, infanzia e primaria di Pontenuovo, primaria e secondaria di primo grado di Doganella. Interventi che saranno realizzati entro l’inizio dell’anno scolastico, e per questo ringraziamo l’ufficio tecnico comunale per la collaborazione. Questo investimento andrà a rendere ancora più confortevole e sempre più sicuro l’ambiente di studio dei nostri studenti”. I procederà con la tinteggiatura delle aule, la manutenzione straordinaria delle coperture, degli infissi interni ed esterni e degli impianti”.

“Un piano di investimenti consistente a conferma dell’attenzione della nostra amministrazione verso il mondo della scuola, mantenendo aperto il dialogo e il confronto con il dirigente scolastico e le famiglie, nell’interesse esclusivo dei nostri studenti”, conclude il sindaco Giuseppina Giovannoli.