Interventi sulle strade, Provincia di Latina in aiuto dei piccoli comuni

Una misura per finanziare e/o cofinanziare interventi realizzati dai Comuni della Provincia di Latina è stato il tema al centro della Commissione Lavori Pubblici ed attività Tecniche, presieduta dal Consigliere Ennio Afilani, che si è riunita oggi in Provincia.

L’Ente di via Costa, nel principio di sussidiarietà, ha storicamente “profuso risorse finanziarie, tecniche ed organizzative per sostenere ed incentivare la ripresa locale e le potenzialità di sviluppo della realtà comunali attraverso la valorizzazione delle risorse cultuali, ambientali, turistiche, socio-economiche, finanziando fondi per lo sviluppo socio-economico” del territorio pontino.

Da qui arriva il parere favorevole della Commissione consiliare provinciale Lavori Pubblici per attivare una misura strutturale da inserire nel bilancio dell’Ente con la quale finanziare e/o cofinanziare (tramite un bando annuale) interventi realizzati dai Comuni con popolazione residente sino a 5.000 abitanti (13 i comuni interessati), finalizzati al potenziamento dei livelli di sicurezza stradale, alla realizzazione di opere di adeguamento normativo e strutturale o di tutela del patrimonio viario, delle pertinenze, opere d’arte ed infrastrutture connesse che interessino strade di proprietà comunale di collegamento o a servizio della viabilità provinciale, idonei ad incrementare l’efficienza di una rete di mobilità sostenibile nell’ambito del territorio provinciale.

La misura dovrà ora essere discussa e deliberata nel prossimo Consiglio provinciale.