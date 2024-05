Interventi sulle strade per oltre 4 milioni di euro a Terracina: si è conclusa oggi la stipula del contratto per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Un passaggio che chiude così il complesso iter amministrativo che consentirà adesso di intervenire sulle strade cittadine

“Si è passati - spiegano dal Comune - da una previsione originaria di poco più di un milione di euro agli attuali oltre 4 milioni di euro. Per fare questo è stato necessario rideterminare il quadro economico dell'operazione, aggiornare i capitolati e adeguarsi alle norme del nuovo codice dei contratti in vigore dal mese di luglio scorso”.

“Era un impegno che avevamo preso e che stiamo rispettando - ha commentato il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Claudio De Felice -. La sicurezza e lo stato delle strade, dal centro alla periferia, sono state da subito una nostra priorità, e per questo abbiamo lavorato anche per investire una somma più importante. Siamo perfettamente consapevoli che questa somma non è sufficiente per le reali esigenze della rete viaria cittadina, ma è certamente un segnale importante che dimostra come la nostra Amministrazione sia intenzionata a destinare risorse importanti al problema della viabilità cittadina. Adesso il mio impegno è concordare l’inizio dei lavori nei tempi più rapidi”.

“Il nostro percorso - ha poi aggiunto il sindaco di Terracina Francesco Giannetti -, come fatto fino ad oggi, proseguirà nella massima trasparenza e correttezza amministrativa per reperire ulteriori risorse da destinare alla sistemazione della rete viaria cittadina, perché a questo primo intervento, per quanto determinante, vogliamo che ne seguano altri. Fare tutto il possibile per garantire la sicurezza delle strade e dei cittadini è una nostra responsabilità e una condizione imprescindibile per noi. È nostra volontà, nel corso del nostro mandato, raggiungere risultati che siano verificabili, visibili e soddisfacenti”. ​