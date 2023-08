L’intervento in questione, spiegano dalla Provincia, prevede l’eliminazione della barriera spartitraffico con il ripristino della sezione stradale originaria.

Sono iniziati oggi, martedì 1 agosto, i lavori di adeguamento e messa in sicurezza di strada provinciale Congiunte Destre nel capoluogo. Il tratto interessato dagli interventi è quello compreso tra il chilometro 5+400 e il chilometro 5+700, antistante la Motorizzazione Civile di Latina.

Al via i lavori di messa in sicurezza in strada Congiunte Destre