Primo maggio, flash mob di Fratelli d’Italia a Sezze: "Non è festa senza lavoro"

Il partito di Fratelli d'Italia della provincia di Latina ha inaugurato il ciclo di incontri nei territori con un flashmob che si è tenuto ieri mattina a Sezze, in occasione del 1 maggio. Presenti il coordinatore provinciale senatore Nicola Calandrini e una delegazione di coordinamenti locali e militanti proveniente da diversi comuni pontini. Davanti ad un bar del centro storico dirigenti e militanti hanno esposto cartelli con scritto "Non è festa senza lavoro - Dalla parte delle categorie dimenticate dal governo".

"In questo primo maggio festeggiamo il lavoro che non c'è - spiega il senatore Nicola Calandrini - la crisi economica e le restrizioni imposte dal governo Conte e ora dal governo Draghi hanno costretto molte aziende a non poter riaprire, cessando definitivamente le loro attività. Fratelli d'Italia con il flash mob andato in scena a Sezze come in tante altre città italiane, vuole mettere in risalto la contraddizione di questo giorno in cui festeggiamo qualcosa di sacrosanto, il lavoro, che oggi non è più scontato". "Purtroppo il solo blocco dei licenziamenti non è sufficiente a garantire l'occupazione. Le proposte di Fratelli d'Italia sono sul tavolo del governo già da mesi: chiediamo di ridurre i costi del lavoro, di dare sgravi alle imprese che non usufruiscono della cassa integrazione Covid, ma soprattutto chiediamo che le aziende siano messe in condizioni di riaprire e ripartire in sicurezza. Chiusure e misure restrittive non faranno che aggravare una situazione già fin troppo drammatica". "Con la manifestazione di Sezze - conclude il senatore Calandrini - abbiamo aperto gli incontri che periodicamente terremo sui territori, con i nostri gazebo. Sabato prossimo saremo a Spigno Saturnia: continueremo a girare i comuni della provincia di Latina per confrontarci con le persone e tenere alta la bandiera di Fratelli d'Italia e i valori di Giorgia Meloni".