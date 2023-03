La candidata del M5S alla Regione rinuncia al seggio in Consiglio

Donatella Bianchi, candidata alla presidenza della Regione Lazio, ha scelto di non essere una consigliera. La giornalista Rai, candidatasi nelle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio come governatrice del Lazio alla guida di una coalizione formata dal Movimento 5 Stelle e dal Polo progressista di sinistra ecologista, rinuncia dunque all'incarico nonostante, sulla carta, abbia ottenuto un numero di preferenze sufficienti ad entrare in Consiglio.

La percentuale raccolta dalla candidata alla presidenza si attestava infatti al 10,75% (con 8,54% al M5S e 1,21 al Polo progressista). Preso atto del trionfo del centrodestra di Francesco Rocca e del risultato del Movimento 5 Stelle, Bianchi aveva parlato di un "risultato insoddisfacente e lontano dalle ambizioni e dalle aspettative" del movimento. "E' stata una campagna molto veloce, brevissima - aveva dichiarato - Abbiamo iniziato a gennato con la nostra proposta progressista e alternativa, che forse avrebbe avuto bisogno di più tempo per essere comunicata".

La conduttrice, risultata prima degli eletti nella lista pentastellata con oltre 7mila voti, ha inviato una lettera all\'Assemblea della Pisana per comunicare la rinuncia, in vista della prima seduta dell'Aula prevista per lunedì prossimo. Alla Pisana subentra quindi il primo pentastellato tra i non eletti, vale a dire l’ex sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà che aveva ottenuto poco più di 1200 preferenze. L'ex primo cittadino di Pomezia, sfiduciato nel mese di agosto, farà parte del gruppo pentastellato insieme a Roberta Della Casa, Valerio Novelli già al secondo mandato e Marco Colarossi.

"Rispettiamo la decisione di Donatella Bianchi di dimettersi da consigliera regionale e la ringraziamo per l’energia e la passione che ha dimostrato durante la campagna elettorale - commentano in una nota i neo consiglieri regionali del M5S - La sua candidatura di servizio, a capo di una coalizione, è stata una scelta che abbiamo apprezzato e le auguriamo che la strada professionale che ha deciso di continuare a percorrere sia ricca di soddisfazioni".