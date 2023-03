Regione, proclamazione e insediamento del presidente Francesco Rocca

Francesco Rocca è stato proclamato dalla Corte d'Appello di Roma nuovo presidente della Regione Lazio. Alle 11 il governatore, scelto dalla maggioranza degli elettori che si sono recati alle urne il 12 e 13 febbraio, si è recato presso la Corte d'Appello per la proclamazione ufficiale. Successivamente è arrivato a bordo di una Smart elettrica nella sede della Regione Lazio per l'insediamento e il passaggio di consegne con il vice presidente uscente della Regione Daniele Leodori.

"E emozionante stare qui, un grazie ai dipendenti - ha dichiarato poi Rocca nel corso della sua prima conferenza stampa da presidente - Inizia un percorso impegnativo, la campagna elettorale è finita, inizia una nuova fase. Da oggi si comincia, lavorerò pancia a terra, senza polemiche. Voglio ringraziare il presidente Leodori per l’accoglienza e lo scambio di informazioni’’.

Dovranno invece attendere ancora i 50 consiglieri eletti alla Pisana, tra cui sei pontini (Enrico Tiero, Elena Palazzo e Vittorio Sambucci per FdI; Angelo Tripodi per la Lega; Cosmo Mitrano per FI; Salvatore La Penna per il Pd). La loro proclamazione sembra infatti destinata a slittare alla prossima settimana. E potrebbero allungarsi così anche i tempi per la formazione della nuova Giunta, i cui componenti dovrebbero essere nominati entro 10 giorni dalla proclamazione. Si attende infatti la pronuncia dei giudici della Corte d'Appello sulla spartizione ufficiale dei seggi ad oggi ancora incerta a causa delle memorie della Lega e di Forza Italia, che hanno chiesto un riconteggio dei seggi che porterebbe i due partiti ad avere un consigliere in più per ciascuno nella circoscrizione della provincia di Roma. Se le osservazioni di Lega e Fi non venissero accolte, lo schema di Giunta dovrebbe rimanere quello già previsto, ovvero sette assessorati su dieci a Fratelli d'Italia, uno alla Lega più la presidenza del Consiglio regionale, due assessorati a Forza Italia. Come già sottolineato, per la formazione della Giunta, si dovrà tenere conto della parità di genere e della rappresentanza delle province. La scelta dei nomi è una partita ancora aperta. Per quanto riguarda la provincia di Latina, l'ex consigliere regionale Giuseppe Simeone sembra il più quotato.

‘’Nei prossimi giorni presenteremo la giunta, tra giovedì e venerdì - ha aggiunto Rocca a proposito della formazione di governo - Nessun veto, al momento leggo tante ricostruzioni fantasiose. Sto lavorando in queste ore per una squadra all’altezza delle aspettative e che si farà trovare pronta per le sfide che abbiamo avanti. Sarà un lavoro di squadra. La giunta sarà presentata nella prossima settimana anche per correttezza istituzionale perché non sono stati proclamati ancora i consiglieri. Se nella riunione dei coordinatori fosse andato storto qualcosa mi sarebbero arrivati già i primi messaggi. Quindi non vedo difficoltà. Io vedo un clima tranquillo di uomini e donne pronti a mettersi a disposizione’’.