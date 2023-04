"La libertà è uguaglianza”: iniziativa del Pd con Fabrizio Barca per il 25 aprile

"La libertà è uguaglianza”: è questo il titolo dell’iniziativa che è stata organizzata per martedì 25 aprile da Valeria Campagna ed Emilio Ranieri, candidati al consiglio comunale con il Pd alle elezioni amministrative di maggio.

L’appuntamento è alle 18 presso lo spazio Arte del progetto Latinadamare in viale XVIII Dicembre con la partecipazione di Fabrizio Barca, coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità e il saluto di Damiano Coletta, candidato sindaco di Latina.

Seguiranno interventi per raccontare le storie di disuguaglianze quotidiane, legate alle disparità di genere, alla precarietà lavorativa e alla mancanza di spazi di democrazia.

“Proprio il 25 aprile, a 78 anni dalla Liberazione dalla dittatura nazifascista, il nostro Paese è una Repubblica Democratica, fondata sull'antifascismo, anche se lacerata da grandi disuguaglianze - territoriali, di genere, generazionali, economiche e sociali - che la pandemia e la crisi energetica dovuta alla guerra in Ucraina hanno solo accentuato - spiegano dal Partito Democratico nel presentare l’evento -. È indispensabile immaginare, avviare e diffondere percorsi in grado di garantire a tutti i cittadini la possibilità di svilupparsi pienamente, come prevede l’articolo 3 della nostra Costituzione, avendo accesso a condizioni di vita dignitose, per poter mettere a frutto il proprio potenziale. È importante mettere in piedi uno sforzo collettivo per ripensare la società e il Paese, proprio a partire dalla nostra città, i cui protagonisti dovranno essere tanti, dalle istituzioni al mondo dell’impresa, dai sindacati alle imprese, dall’università al terzo settore”.