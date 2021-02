Liceo Artistico di Latina, nuovi spazi per la didattica e il progetto di Street Art Tribute

Stretta la collaborazione con il Comune di Latina da parte del Liceo Artistico Buonarroti. Di questo si è parlato oggi nel corso della seduta della Commissione Cultura e Pubblica istruzione con due punti all’ordine del giorno.

Il primo riguardava la concessione di spazi di proprietà dell'Ente comunale all'istituto scolastico, oggi a corto di laboratori e aule: l'aggiunta di ulteriori locali, peraltro in tempi brevissimi - già dalla settimana prossima, grazie alla collaborazione tra gli Assessorati al patrimonio e lavori pubblici, e pubblica istruzione - permetterà di dare respiro alle attività didattiche. L'area messa a disposizione dal Comune di Latina al liceo sarà dedicata al compianto professor Claudio Cintoli, artista e docente dell'istituto.

L'altro punto riguardava un progetto di Street Art che il Comune di Latina, su proposta del consigliere con mandato del sindaco all'Arte contemporanea e presidente della commissione Pubblica istruzione e Cultura Fabio D'Achille, sta mettendo in piedi proprio con il liceo artistico, con il quale si prevede di stipulare una convenzione per collaborare al decoro e all'abbellimento degli spazi urbani in maniera stabile e partecipata.

È proprio “partecipazione” la parola chiave sottolineata dai consiglieri di Latina Bene Comune durante la commissione: “anche la convenzione con il Liceo Artistico rientra infatti nell'ottica di una amministrazione condivisa con la cittadinanza e in particolare con la fascia di età giovane, grazie alla collaborazione tra le istituzioni che insistono sul territorio, e con il vantaggio di dare un impulso aggiuntivo alla didattica” spiegano dal gruppo di Lbc.

“Al Comune sono stati già consegnati dalla scuola alcuni bozzetti realizzati dagli studenti, che danno l'idea di ciò che dovrebbe portare il progetto in città: la realizzazione di opere (su superfici urbane selezionate dell'amministrazione comunale), che siano decorative ma anche funzionali al riutilizzo degli spazi in maniera diversa. Lo scopo di Street Art Tribute - questo il nome del progetto - è quello di dare sfogo alla libera espressione artistica degli studenti ed allo stesso tempo di rendere più belli quegli spazi, anche di passaggio, mai prima considerati in senso artistico”.

I temi potranno essere: l'ambiente, la natura, l'integrazione, la storia del territorio, la sostenibilità. Il tutto realizzato con materiali a basso impatto ambientale.