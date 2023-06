Life GreenChange: i risultati del progetto di salvaguardia della biodiversità

Sono stati presentati questa mattina nel corso di una conferenza in Provincia i risultati del progetto Life GreenChange che si concluderà alla fine di giugno. A fare gli onori di casa il presidente Gerardo Stefanelli che ha illustrato gli obiettivi raggiunti insieme a Giovanni Mastrobuoni per U-Space, al vice presidente di Confagricoltura Stefano Boschetto e alla responsabile Area vasta della Provincia Marina Chiota.

“Il progetto Life GreenChange che si sta per concludere – ha sottolineato Stefanelli - ha dimostrato la capacità dell’ente Provincia non soltanto di intercettare importanti finanziamenti europei in materia di sostenibilità ambientale ma anche quella di governance in sinergia con altri soggetti sia pubblici che privati quali alcune aziende agricole. L’obiettivo adesso è quello di dare continuità ai progetti affinché il lavoro fatto finora non vada perduto, obiettivo che può essere raggiunto avviando e mantenendo l’interlocuzione con gli enti superiori, in particolare Regione e Ministero dell’ambiente. L’invito è quello di esplorare il sito di Life GreenChange per scoprire nel dettaglio come gli interventi messi in campo abbiano contribuito concretamente alla realizzazione di infrastrutture verdi, al recupero della biodiversità e alla riqualificazione del paesaggio rurale - in particolare canali e fasce frangivento - che rappresentano elementi cardine del nostro territorio”.

Il progetto, che vede la Provincia di Latina proprio come Ente capofila, mira a contrastare la perdita di biodiversità e a rafforzare il valore ecologico dei sistemi agricoli dell’Agro Pontino e delle isole di Malta e Gozo, attraverso la pianificazione e realizzazione di infrastrutture verdi e interventi multifunzionali nelle aree rurali, semi-naturali e naturali. Avviato nel 2018 e co-finanziato dall’Unione europea, ha permesso di realizzare interventi dimostrativi e azioni di governance per un importo complessivo di oltre 3 milioni di euro, destinati in particolare alla messa in opera di infrastrutture verdi e interventi multifunzionali in aree rurali, semi-naturali e naturali. Gli interventi sul territorio pontino hanno avuto come obiettivo il miglioramento della funzionalità ecologica della rete idrografica minore con la riconfigurazione delle sponde e il recupero della vegetazione. Sono stati inoltre costruiti nuovi habitat lentici e arboreo arbustivi e si è proceduto alla valorizzazione delle fasce frangivento. Gli interventi sono stati realizzati nel comune di Pontinia - Vasca di espansione del fiume Ufente -, a Cisterna - Monumento Naturale Giardino di Ninfa Parco Pantanello -; a Sezze presso l’Azienda zootecnica Roana; e a Latina presso l’Azienda agricola Gelasio Caetani, l’Azienda agricola Ganci e l’Agrilatina.

“Nel lavoro di realizzazione delle infrastrutture verdi – ha spiegato Mastrobuoni – siamo intervenuti in aree demaniali e all’interno delle aziende agricole che hanno aderito sottoscrivendo anche accordi con gli agricoltori per la custodia di alcune porzioni di territorio. Speriamo di replicare questi modelli in altre zone della provincia di Latina: l’obiettivo finale è quello di coinvolgerne 50 per dare continuità a questo progetto”.

“Life GreenChange – ha poi concluso Boschetto – ha messo insieme alcune aziende disposte a mettersi in gioco che hanno a cuore la salute del territorio e puntano alla sua conservazione inclusa la manutenzione delle fasce frangivento. Il territorio, anche alla luce delle recenti calamità naturali, va recuperato e conservato con cura”.