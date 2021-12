Il Consiglio approva le linee di mandato, Coletta: “Un grande passo in avanti per la città”

Il Consiglio comunale di Latina ha approvato nella seduta di oggi, 23 dicembre, le linee di mandato per i prossimi 5 anni di Amministrazione che il sindaco Damiano Coletta aveva illustrato lo scorso lunedì. Al termine delle votazione sono stati 17 i consiglieri favorevoli, 8 i contrari e 8 gli astenuti. Forza Italia così come Fare Latina ha votato sfavorevole insieme ai partiti che hanno sostenuto la candidatura di Coletta alle ultime amministrative, si è invece astenuta la Lega mentre hanno votato contrario Latina nel Cuore e Fratelli d’Italia anche se con alcune astensioni.

“Missione compiuta” ha commentato il sindaco di Latina. “È un grande passo in avanti per la città e apprezzo la coerenza di chi ha votato favorevole come Forza Italia e Fare Latina, ma anche di chi si è astenuto perché queste linee di mandato erano state condivise con tutte le forze politiche per il bene di Latina. Ora andiamo avanti sempre con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza che abbiamo una governabilità”.

“Dopo mesi di stallo finalmente, con l’approvazione delle linee di mandato, abbiamo fatto partire la macchina amministrativa. Ora rispondiamo alle esigenze dei cittadini e costruiamo la città del futuro” ha affermato Francesco Pannone di Riguarda Latina che ha espresso una nota critica in merito alle dichiarazioni di voto contrario alle linee di mandato. “Ritengo irresponsabili e incoerenti rispetto al percorso svolto in questi mesi le dichiarazione di quelle forze politiche che hanno votato contro le linee, non entrando nel merito dei temi, ma criticando esclusivamente la formazione di una giunta non di loro gradimento. Infatti, pur avendone diritto, nessuno ha presentato mozioni ai punti delle linee di mandato. La questione della giunta è solo una scusa”.

Il consigliere Pannone, nel corso del dibattito, ha preso la parola per ribadire alcuni temi centrali del programma politico di Riguarda Latina, inseriti all’interno delle linee di mandato, frutto di un lavoro collettivo di questi ultimi mesi, svolto all’interno di numerosi momenti di discussione e tavoli di confronto con associazioni e organizzazioni politiche. Lotta alle disuguaglianze sociali e fruibilità degli spazi comunali i temi centrali dell’intervento del consigliere.