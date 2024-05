Valorizzazione del litorale di Latina: dalla Regione in arrivo oltre 250mila euro

Dalla Regione Lazio oltre 250mila euro per la valorizzazione del litorale di Latina. A darne notizia la consigliera della Lega Federica Censi, presidente della commissione Trasporti, Turismo e Marina, che si è detta soddisfatta del provvedimento adottato dalla Giunta guidata dal presidente Rocca attraverso il quale sono stati stanziati 3 milioni di euro per gli interventi di valorizzazione e promozione economica del litorale laziale, a supporto della stagione balneare 2024.

“A Latina sono stati assegnati circa 252 mila euro per la fruibilità in sicurezza delle spiagge libere, dei pontili di ormeggio e delle banchine - spiga Censi -. Nello specifico potranno essere finanziate tutte le attività realizzate tra il 1° maggio e il 30 settembre volte alla sicurezza dell’accesso alla spiaggia libera, anche per le persone disabili, alla pulizia delle spiagge libere, alla guardiania e vigilanza, alla sicurezza della balneazione e dei pontili, all’eliminazione delle plastiche dagli arenili e, infine, a interventi di trattamento e disinquinamento delle acque marine.

Siamo davanti a un provvedimento importante - ha poi concluso Censi - che garantirà al nostro Comune un maggior margine di manovra per tutti gli interventi destinati a rendere più accogliente e sicuro il nostro lungomare, che ha assoluto bisogno di maggiori attenzioni e risorse. Inserirò il tema all’ordine del giorno della prossima commissione Trasporti, Turismo e Marina così da condividere con i commissari, l’assessore di Cocco e il dirigente competente una profonda riflessione sul loro utilizzo, strutturando un elenco di priorità anche in considerazione degli interventi già programmati dall’assessorato con somme interne. Lo sviluppo del turismo e la piena fruibilità delle spiagge, con attenzione alla messa in sicurezza degli accessi e alle persone con disabilità, resta un obiettivo primario”.