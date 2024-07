Mafia ad Aprilia: “Bene le dimissioni del Consiglio. Accelerare il processo di commissariamento”

“Valutiamo positivamente le dimissioni in massa di tutto il Consiglio comunale di Aprilia”: con queste parole il Partito Democratico commenta la decisione annunciata ieri sera dopo una riunione di maggioranza e opposizione a qualche giorno dalla maxi operazione antimafia che ha terremotato anche l’amministrazione con il sindaco Lanfranco Principi finito ai domiciliari. “Tali dimissioni collettive possono imprimere una decisiva accelerazione al processo di commissariamento del Comune”, dichiarano il segretario provinciale del Pd Omar Sarubbo e la consigliera comunale Gloria Mastrocicco.

“La città ha un estremo bisogno di legalità, di ritrovare la rotta della giustizia sociale e di rigenerarsi dentro una nuova e sana partecipazione democratica dal basso. Il ‘galleggiamento’ di questa amministrazione comunale non sarebbe stato affatto funzionale al raggiungimento di tali obiettivi. Resettare tutto è il miglior metodo per non perdere tempo.

“Il Partito Democratico, da subito - proseguono Sarubbo e Mastrocicco -, pur augurando agli indagati coinvolti di poter dimostrare l’estraneità ai fatti nelle sedi processuali, ha compreso la portata grave ed estesa dell’impianto accusatorio chiedendo le dimissioni del sindaco per evitare una paralisi amministrativa che avrebbe danneggiato la cittadinanza. Difficilmente comprensibile, invece, l’atteggiamento di chi si è reso protagonista di un attendismo fuori luogo. Particolarmente ambigua, in particolare - concludono dal Pd -, la posizione del centrodestra che si è celermente e maldestramente lanciato in una difesa pubblica del sindaco. Positivo, anche se in ritardo, che si siano ravveduti. Aprilia volti pagina”.