Nubifragio a Sezze, mozione di Tripodi in Regione per il riconoscimento dello stato di calamità

Si mobilita anche la Regione Lazio dopo la violenta ondata di maltempo che ieri si è abbattuta sulla città di Sezze con danni e disagi in particolare in alcune zone, quella di Casali, dove il nubifragio si è fatto sentire in maniera prepotente. Orlando Angelo Tripodi ha depositato questa mattina in Consiglio regionale una mozione affinché la Giunta si attivi immediatamente a riconoscere lo stato di calamità naturale “al fine di ottenere fondi a risarcimento per i danni e far sì che gli indennizzi vengano messi a disposizione nel più breve tempo possibile”.

“Secondo alcune stime - prosegue il consigliere regionale della Lega e presidente della commissione Lavoro - ieri pomeriggio in un’ora sono caduti 100 millimetri d’acqua con conseguenze disastrose per frane, case allagate, qualche famiglia isolata per un torrente esondato. C’è bisogno di dare risposte immediate alle famiglie e al mondo dell’agricoltura, risorsa imprescindibile per questi territori. Mi recherò a Sezze, proprio questo pomeriggio, per esprimere personalmente vicinanza al sindaco Lidano Lucidi, alla Protezione civile, ai vigili del fuoco ma soprattutto alla cittadinanza colpita dal violento nubifragio di ieri.

Sono state colpite diverse zone dei Monti Lepini, penso quindi anche a Sermoneta. Per la conta dei danni ci vorrà qualche giorno, ma sono sempre più convinto che dovremmo lavorare sulla prevenzione e non rincorrere le urgenze - conclude Tripodi -. Il cambiamento climatico ci impone di fare squadra e progettare lavori di manutenzione che garantiscano la sicurezza dei cittadini”.

Intanto oggi in Comune c’è stata una prima riunione operativa alla presenza oltre che del sindaco Lidano Lucidi anche del prefetto Maurizio Falco che ha fatto un sopralluogo nelle zone maggiormente colpite dal maltempo; per domani è prevista una nuova riunione in Prefettura.