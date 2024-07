La sindaca Celentano: "Combatteremo il caporalato in ogni modo"

Anche la sindaca di Latina Matilde Celentano ha partecipato alla manifestazione nazionale organizzata questa mattina dalla Cgil a Latina. Accanto a lei alcuni assessori e consiglieri comunali della maggioranza.

"È la terza volta che siamo in piazza, con assessori e consiglieri, per ribadire a voce alta una volta per tutte tolleranza zero nei confronti del caporalato - ha puntualizzato la prima cittadina - Noi non ci stiamo ad essere considerati una città e una provincia dove vive il caporalato, una piaga sociale. Per questo partecipiamo a tutte le manifestazioni, indipendentemente dagli schieramenti, per dimostrare che siamo contro questo fenomeno, e lo combatteremo in tutti i modi e su tutti i tavoli istituzionali".