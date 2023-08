“Giù le mani da Abc”: Latina si risveglia tappezzata di misteriosi manifesti sull'azienda speciale

Latina si è risvegliata tappezzata di misteriosi striscioni che riportano diversi messaggi legati all’azienda speciali Abc. Alcuni recitano “Giù le mani da Abc”, su altri c’è scritto “Con Latina Ambiente si è banchettato, con Abc no al privato”, e sono stati attaccati in diverse zone della città: nei pressi dello stadio e del palazzetto dello sport, lungo via del Lido come anche a ridosso del liceo scientifico Grassi.

Pochi dubbi ci sono sul fatto che il riferimento all’Azienda per i Beni Comuni che gestisce nel capoluogo il servizio di igiene urbana dalla presenza sui manifesti del logo proprio di Abc. Non si conosce invece al momento la ragione per cui i manifesti siano artati attaccati ne tantomeno la matrice.

Sul caso è intervenuto questo mattina il movimento Latina Bene Comune per il quale si trama di “striscioni non certo improvvisati ma evidentemente studiati, in cui viene riportato il logo colorato dell’azienda speciale che si occupa della gestione dei rifiuti in città e si utilizza il retro del vecchio manifesto elettorale dell’ex candidato sindaco della destra Vincenzo Zaccheo” commenta il movimento che si dichiara del tutto estraneo all’episodio.

“Ci chiediamo come mai si voglia precisare il rifiuto del privato – aggiunge Lbc –. Nessuno finora ha mai ventilato l’ipotesi di un ritorno a un’azienda privata per gestire la raccolta dei rifiuti sul territorio. Ma non possiamo fare a meno di domandarci cosa stia accadendo nelle file della destra che i cittadini non sanno. Cosa temono gli autori dei manifesti? C’è una realtà diversa che si sta prospettando rispetto a quanto annunciato pochi giorni fa dall’assessore Addonizio in una lunga intervista su un quotidiano locale? Attendiamo almeno questa volta risposte chiare da parte dell’amministrazione, anche alla luce di un sorprendente indizio: l’utilizzo appunto della carta riciclata dei manifesti elettorali” concludono dal movimento.