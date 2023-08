Dare seguito ai lavori programmati e stabilire gli interventi da effettuare sulle opere idrauliche, a tutela di cittadini, produzioni agricole, dell’ambiente e più in generale della tenuta del territorio: questo l’obiettivo del confronto tra il Comune e il Consorzio di bonifica Lazio sud per la manutenzione di fossi e canali che attraversano la pianura di Sermoneta. Nei giorni scorsi c’è stato infatti un nuovo incontro tra l’amministrazione comunale - rappresentata dalla sindaca Giuseppina Giovannoli e dagli assessori ai lavori pubblici e ambiente, Nicola Minniti e Bruno Bianconi, l’ufficio tecnico comunale con l’architetto Riccardo Ianiri - e il Consorzio di Bonifica Lazio Sud - rappresentato dal presidente Lino Conti, dal direttore generale Natalino Corbo, dal direttore tecnico Luca Gabriele e dai tecnici del Consorzio -.

“La nostra amministrazione è attenta alle necessità del territorio, tant’è che già lo scorso 15 maggio aveva alzato l’attenzione degli enti superiori quali Provincia, Regione, Egato4 e lo stesso Consorzio a pianificare interventi – ha spiega la prima cittadina Giovannoli – come ribadito anche a giugno presso il tavolo costituito sotto il coordinamento della Prefettura di Latina. Un impegno che dunque parte da lontano”.

“Grazie a un rapporto proficuo avviato con l’amministrazione, c’è una programmazione degli interventi che prosegue senza interruzione” ha aggiunto il presidente del Consorzio di bonifica Lino Conti. Tra questi, la manutenzione del Fosso Torno, del Fosso Gattone, terminata nelle scorse settimane, e che proseguirà prossimamente con l’intervento sul fosso Cavone, Fosso Vaccareccia e del Rio Sermoneta”.

Contestualmente, è stato effettuato anche un sopralluogo presso la vasca di espansione in via della Diga, oggetto di manutenzione nel 2022 e che attualmente presenta numerosi detriti e rifiuti scesi dalle colline di Norma e Bassiano con l’ultima ondata di maltempo dell’11 giugno, per la quale il Comune di Sermoneta ha chiesto il riconoscimento dello Stato di Calamità Naturale. L’amministrazione comunale ha offerto collaborazione al Consorzio su alcuni interventi da effettuare sul sito. Dal canto suo il Consorzio di Bonifica assicurerà la pulizia dell’area. “Solo attraverso la collaborazione possiamo assicurare al nostro territorio l’attenzione di cui ha bisogno per prevenire eventuali conseguenze dei cambiamenti climatici” ha concluso la sindaca Giovannoli.