Porte aperte in Fratelli d’Italia: nel partito entra anche Maurizio Guercio

Continuano le adesioni all’interno del gruppo di Fratelli d’Italia a Latina. L’ultima in ordine di tempo è quella di Maurizio Guercio che assume subito la guida del Dipartimento cultura e comunicazione.

“Esponente di spicco della destra pontina, ha da sempre incarnato il rinnovamento di quest’area politica: da movimentismo di testimonianza a forza di governo dalle radici salde ma capace di affrontare i nuovi temi che la società impone come l’ecologia, la crisi energetica e le sempre più veloci trasformazioni finanziarie e industriali. Ha collaborato a uno dei più grandi eventi che hanno contribuito a far conoscere il territorio pontino in tutto il Paese, il raduno nazionale degli Alpini”.

“L’apprezzamento delle linee guida del ‘Manifesto per Latina’ da parte di Fratelli d’Italia per voce del Senatore Nicola Calandrini, portavoce provinciale del partito – ha spiegato Maurizio Guercio – sottolinea l’organicità del progetto e mi ha dato un’ulteriore spinta nel compiere questa scelta, ossia entrare a far parte del partito di Giorgia Meloni: un partito che governa Italia, Regione Lazio e che sono certo sarà presto centrale nell’azione politico-amministrativa della città di Latina. La diaspora degli ex AN, la crisi del PDL e la rottura tra Fini e Berlusconi, sembravano preludere all’estinzione definitiva del partito della Destra. Al contrario circostanze non prevedibili e la lungimiranza di un manipolo di donne e uomini, hanno dato vita a un nuovo soggetto politico, quasi una terza generazione. Quello costruito da Giorgia Meloni e dall’ azione di tanti militanti è, a tutti gli effetti e non solo nel simbolo, il terzo partito (dopo MSI e AN) della Fiamma. Per me, militante e dirigente di quella stagione politica – spiega ancora Guercio - risulta naturale rinnovare il mio impegno politico nella Destra pontina. Se i ricordi e la tradizione sono il tessuto dell’identità, oggi si sente l’esigenza di tornare a “fare politica”, a pensare e realizzare il nuovo. Per noi, per le nostre città, per i nostri territori. Essere in un movimento come Fratelli d’Italia, erede di una tradizione politica identitaria, significa contribuire concretamente al miglioramento della qualità di vita delle persone, alla difesa e valorizzazione della Terra Pontina e ai suoi beni storici e naturali che suscitano meraviglia in chi li visita”.

“La scelta di Maurizio Guercio di aderire al nostro partito, ci riempie di soddisfazione e di orgoglio – ha dichiarato il senatore Nicola Calandrini, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia - Per la sua storia nella destra pontina, per la capacità dimostrata nell’esperienza amministrativa come assessore alla “Qualità Urbana” al Comune di Latina ma soprattutto per il contributo di idee che saprà dare nei settori della cultura, della comunicazione e della visione programmatica della “cosa pubblica”. Una persona, Maurizio Guercio, la cui visione di futuro rappresenta un valore aggiunto per il nostro partito”.