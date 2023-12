Mediazione sociale, ok alla proroga di sei mesi per il progetto

Arriva l’ok per la proroga di sei mesi per il progetto “Mediazione sociale: recupero urbano integrato”. La notizia è di oggi dopo la seduta congiunta delle commissioni Lavori pubblici e Servizi sociali, convocata proprio sul tema del progetto iniziato nel 2021 che rischiava di scadere a breve.

Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano Carnevale, con la collaborazione degli uffici, ha inoltrato infatti la richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione del progetto. Un passaggio, spiegano dal Comune, ritenuto “necessario per permettere il prosieguo delle attività incentrate sulla cura della comunità e del verde, che nei mesi trascorsi hanno messo al centro l’integrazione e la partecipazione attiva dei cittadini, rafforzando la loro capacità di lavorare insieme per uno scopo comune quale il miglioramento del territorio accrescendo il senso di appartenenza, di inclusione, gestendo e riducendo i conflitti e aumentando la coesione sociale”.

“Di concerto con il presidente della commissione Lavori pubblici Fausto Furlanetto e dei Servizi sociali Nicola Catani abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere i consiglieri di maggioranza e minoranza per non interrompere a metà anno scolastico il percorso avviato da Mediazione sociale – afferma il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici intervenuto questa mattina nella commissione congiunta -. A spingerci ad andare in questa direzione è stato, soprattutto, il coinvolgimento dei bambini italiani e stranieri nei progetti del dopo scuola che si sarebbero, altrimenti, interrotti senza portare a compimento gli obiettivi. Con piacere abbiamo appreso del parere favorevole espresso dalla Presidenza del Consiglio alla prosecuzione delle attività per ulteriori sei mesi, proprio nel corso della commissione stessa, che si è espressa all’unanimità per il proseguo delle attività, in considerazione della bontà e del valore del progetto. Ringrazio i consiglieri comunali e gli uffici, determinanti per raggiungere il risultato di oggi, ed in particolare la dirigente Angelica Vagnozzi e il Rup Vittoria Veronese”.

Lbc: "Una notizia importantissima”

“Una notizia importantissima”, commentano i consiglieri di Lbc Floriana Coletta, Damiano Coletta e Loretta Isotton, “perché risponde alle esigenze del territorio, quelle di connessione, di coesione sociale, partecipazione. Ma quello che ci rende più orgogliosi è sapere che questo percorso, avviato dalla precedente amministrazione Coletta, ha dato i suoi buoni frutti ed è stato trasversalmente apprezzato dagli utenti e da tutte le forze politiche”.

“Ringraziamo il presidente Catani e il presidente Furlanetto – commenta Floriana Coletta – per aver risposto ai nostri appelli e aver convocato tempestivamente questa commissione, che si è svolta in un clima di grande e proficua collaborazione. Abbiamo lavorato tutti dalla stessa parte e a beneficiare di questa unità di intenti non può che essere la città. Ci spiace per l’assenza in aula dell’assessore Nasso, al quale però ricordiamo che, se non vogliamo far spegnere questo motore, è necessario fin da ora prendere impegni precisi affinché, una volta concluso il progetto, non si disperdano i risultati. E’ importante dunque intercettare nuove risorse per proseguire nella stessa direzione e ampliare anzi l’offerta dell’amministrazione”.

L’ex sindaco Damiano Coletta ha ricordato che il progetto Mediazione sociale faceva parte del corposo bando delle periferie, a cui il Comune aveva partecipato con il progetto “Latina città di mare”, che oltre a una serie di iniziative di riqualificazione prevedeva appunto la realizzazione di progetti finalizzati a contrastare forme di disagio. “Le periferie – ha spiegato Coletta – non si riqualificano solo con interventi urbanistici ma costruendo reti e connessione fra le persone. Mediazione sociale ha realizzato tutto questo attraverso gli strumenti dello sport, della cura del verde, dell’arte, mettendo in relazione i cittadini ed entrando nelle dinamiche dei disagi. Mai come in questo momento occorre porre attenzione a questi equilibri”.

La consigliera Isotton ha ricordato poi gli importanti percorsi avviati percorsi grazie al progetto, tra cui la cura del verde che ha restituito decoro ad alcune aree della città e il doposcuola per i bambini. “Sarebbe importante se al termine di questa esperienza – ha concluso – una dettagliata relazione potesse arrivare alla presidenza del Consiglio dei ministri, per raccontare come sono spese le risorse e magari per aprire la strada a un ulteriore rinnovo o a nuove via di finanziamento”.