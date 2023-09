Nuova mensa per la scuola di via Quarto, Campagna: “Opposizione non coinvolta”

“Soddisfazione per un lungo lavoro iniziato dalla vecchia amministrazione. Ma lamentiamo il mancato coinvolgimento dell’opposizione”: con queste parole la capogruppo del Pd in Consiglio comunale a Latina, Valeria Campagna, ha commentato l’inaugurazione della nuova mensa nella scuola elementare di via Quarto.

Il taglio del nastro c’è stato ieri alla presenza anche degli assessori Tesone e Carnevale. “Un grande risultato, atteso e costruito con sforzo e pazienza, che fornirà un servizio utile per 120 bambini e bambine della città e per le loro famiglie” ha detto Campagna ricordando come si sia giunti a questo importante risultato: “Grazie al lavoro incessante che è stato fatto, sotto l’amministrazione Coletta, dall’ex assessore Gianmarco Proietti e dagli uffici competenti.

Il successo di questo risultato – spiega la consigliera del Partito Democratico – sta anche nell’operazione alla base: le spese sono state coperte da ‘Latina per Latina’, il fondo di solidarietà con cui s’intendeva sostenere una serie di interventi che sopperissero alla crisi economica innescata dalla pandemia da Covid-19”.

“È con grande dispiacere – incalza Campagna - che dobbiamo lamentare come l’amministrazione Celentano non abbia pensato in alcun modo di coinvolgere i gruppi consiliari di opposizione. Tant’è che sono riuscita a presenziare perché ho saputo, casualmente, che l’inaugurazione si sarebbe tenuta nella mattinata di giovedì. Si conferma un serio problema di questa amministrazione che non coinvolge e, addirittura, bypassa le sedi opportune. La commissione Scuola di cui faccio parte, infatti, non è stata minimamente informata”.