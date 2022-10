Miele: “Agricoltura settore strategico”. L’impegno della deputata della Lega

“Un’occasione importante - spiega l’onorevole Miele - per confrontarsi con chi quotidianamente vive la realtà del nostro territorio in un settore strategicamente vitale per la nostra economia locale”: con queste parole la deputata pontina della Lega, Giovanna Miele, commenta l’incontro che nei giorni scorsi ha avuto con il presidente di Confagricoltura Latina, Luigi Nicolini.

“Abbiamo avuto modo così di affrontare e discutere le problematiche che toccano le aziende locali e la filiera agricola provinciale - ha aggiunto la parlamentare di Latina -. Da qui anche l’idea di visitare in prima persona, proprio per toccare con mano le varie criticità, alcune delle realtà aziendali della provincia di Latina. Non solo un modo per testimoniare la vicinanza della Lega a chi ogni giorno lavora e produce ricchezza, ma anche la volontà di portare nelle istituzioni nazionali le tante problematiche legate ai nostri territori. Inoltre abbiamo stabilito di impegnarci in sinergia perché si possa offrire, ai giovani che sceglieranno di seguire gli studi agrari nella nostra provincia, l’opportunità di svolgere un proficuo percorso di alternanza scuola lavoro nelle aziende agricole locali. Abbiamo aperto così un tavolo di confronto che spero possa essere replicato anche in altri settori strategici della nostra provincia”.

Un incontro che è stato molto apprezzato anche dal numero uno di Confagricoltura Latina. “Il mondo agricolo - spiega Luigi Nicolini - ha bisogno di un confronto istituzionale aperto e concreto. Lo abbiamo chiesto più volte a gran voce e siamo convinti che i rappresentanti del nostro territorio abbiano il compito ed il dovere di portare all'attenzione del Governo le istanze che arrivano, va ricordato, da un settore economico importantissimo che porta la provincia di Latina in vetta alle classifiche nazionali della produzione agricola, soprattutto su alcuni settori. E' in questa ottica che voglio ringraziare l'onorevole Miele per la disponibilità al dialogo e per l'incontro che ha voluto organizzare con Confagricoltura Latina. La crisi che stiamo vivendo, l'aumento ormai insostenibile dei costi dell'energia e delle materie prime, le difficoltà a reperire la manodopera anche specializzata, i problemi degli agricoltori e degli allevatori - ha poi concluso Nicolini - meritano di diritto un posto di primissimo piano nell'agenda politica dei nostri parlamentari e, dunque, del Governo. E' per questo che riteniamo fondamentale far partire già dalle prime fasi di questa nuova legislatura un dibattito aperto su questi temi senza lasciare nulla al caso per fare in modo che in provincia di Latina venga avviato, finalmente, un gioco di squadra con obiettivi comuni e soluzioni celeri e condivise”.