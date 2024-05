A Sezze un milione di euro per restaurare il Monastero delle Clarisse

Dal ministero della Cultura arriveranno a Sezze 1.1 milioni di euro per il restauro del Monastero delle Clarisse. Il governo ha assegnato in tutta Italia 129,3 milioni di euro per l’adeguamento e messa in sicurezza sismica di 167 luoghi di culto e torri e campanili in attuazione del Pnrr: tra questi c'è proprio la splendida chiesa di Sezze. Il sindaco, Lidano Lucidi, ha espresso soddisfazione per il finanziamento ottenuto: “Sul Monastero delle Clarisse abbiamo posto particolare attenzione sin dal nostro insediamento. Tra le tante strutture che abbiamo deciso di recuperare e provare a valorizzare, il Monastero ha sempre avuto un’importanza maggiore, vuoi per quello che rappresenta per le città, ma anche per lo stato di abbandono in cui versava ormai da decenni".

Il primo cittadino ha poi sottolineato: "A piccoli passi, cerchiamo di ottenere risorse per riportare alla luce un bene prezioso per la comunità, sul quale bene stiamo da tempo ragionando anche sul versante dell’utilità e, soprattutto, della fruibilità alla città e a chi la viene a visitare. Raccogliamo quindi in maniera positiva quest’altra bella notizia per il territorio e ringraziamo chi si è speso perché questi soldi possano restituirci quel bene in tutta la sua bellezza”.