Infrastrutture: via ai cantieri della Cisterna-Valmontone

È stato firmato il Protocollo d’intesa per il nulla osta finalizzato alla corresponsione e all’utilizzo del contributo statale per la realizzazione del collegamento viario Cisterna-Valmontone.

Si tratta in concreto di 300 milioni di euro che consentiranno di aprire i cantieri dei primi 10 chilometri, dalla Pontina all’altezza di Campoverde fino a Cisterna di Latina all’altezza di via Appia. "Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, su impulso del vicepremier e ,inistro Matteo Salvini - si legge in una nota del Mit - è al lavoro per reperire le ulteriori risorse necessarie al finanziamento completo dell'opera. I primi 37 milioni di euro, immediatamente disponibili, saranno destinati a tutte le attività propedeutiche all’apertura dei cantieri, come le indagini geologiche, geognostiche, la bonifica dagli ordigni bellici, l'acquisizione delle aree".

Intanto il ministero ha anche annunciato nella giornata di oggi, 23 gennaio, l'individuazione del commissario per l'autostrada Roma- Latina.