“Voce al territorio”: il ministro per la Disabilità Erika Stefani in visita a Latina

Il ministro per la disabilità Erika Stefani in visita a Latina. L’iniziativa è stata organizzata per martedì 22 marzo alle 17.-30 presso l’hotel Europa, dalla Lega e si colloca nell’ambito dell’iniziativa “Voce al territorio”.

L’incontro con il Ministro, spiegano dalla Lega, “costituirà l’occasione per ascoltare la voce delle associazioni che operano nel settore dell’assistenza, dell’aiuto e dell’integrazione delle persone disabili, degli esponenti locali, dei consiglieri regionali e parlamentari che sono i diretti portavoce delle istanze delle città ed i primi promotori, con la loro azione politica, della gestione amministrativa con cui si determina nei fatti la soddisfazione delle esigenze e dei bisogni delle comunità locali”.

L’iniziativa offrirà dunque “un’opportunità irrinunciabile per ascoltare le esigenze delle persone diversamente abili che si trovano a dover affrontare forti criticità che vanno dalle barriere architettoniche, all’inclusione scolastica, al mondo del lavoro. Ascolteremo il racconto e l’esperienza di chi vive in prima persona i disagi e le difficoltà quotidiane”.

“L’incontro - dichiara la coordinatrice comunale Pina Cochi - rappresenta un ulteriore segnale che la Lega vuole dare per spingere l’amministrazione locale a riservare grande attenzione verso tali problematiche e a concentrare gli sforzi nel raggiungimento degli obiettivi necessari a rendere Latina una città a misura per tutte le esigenze della disabilità”.