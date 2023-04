Coste, mobilità, agricoltura: il ministro Fitto a Latina prima delle elezioni amministrative

Dopo Daniela Santanchè un altro ministro è pronto a venire a Latina, anche in vista delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. Il ministro per gli Affari Europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr, Raffaele Fitto sarà nel capoluogo pontino giovedì 27 aprile per partecipare a un incontro organizzato da Fratelli d’Italia alla Stoà - in via Cesare Battisti alle 18 - dal titolo “Terre Pontine: Coste, mobilità, agricoltura”.

A fare gli onori di casa sarà il senatore Nicola Calandrini, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. Accanto a lui Giancarlo Righini, assessore regionale al Bilancio e Agricoltura, Elena Palazzo, assessore regionale all’Ambiente della Regione Lazio, l’eurodeputato Nicola Procaccini, Enrico Tiero, presidente della Commissione Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio, Vittorio Sambucci, vice presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio e Matilde Celentano, candidata sindaco per la coalizione di centrodestra alle comunali.

“Presenteremo ai cittadini la filiera di governo che potrebbe unire Latina al Parlamento, passando per la Regione fino ad arrivare alle istituzioni europee, se Matilde Celentano diventerà sindaco – spiega Calandrini –. E’ ora di far uscire non solo il capoluogo ma tutta la provincia dall’isolamento. Le opportunità ci sono e sono tantissime come spiegherà il ministro Fitto. Occorrono però amministratori capaci, in grado di intercettare fondi e progettare, cosa che è mancata negli ultimi anni targati Lbc. Come sempre porteremo sul tavolo numeri, dati, progetti, nel solco di quella concretezza che sta caratterizzando il Governo di Giorgia Meloni a livello nazionale. E’ finito il tempo delle parole e dei nuovi libri. E’ giunto il tempo dei fatti, ce lo chiedono i cittadini” conclude il senatore pontino.