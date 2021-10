Il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli presenta la sua nuova Giunta

Il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli, che ha vinto le elezioni del 3 e 4 ottobre ottenendo il 60% dei consensi, ha presentato oggi la sua nuova giunta di governo. Una giunta nominata in tempi record, come il primo cittadino aveva annunciato all'indomani del suo insediamento, composta per la quasi totalità da donne e con una età media di 37-38 anni.

"Iniziamo un nuovo cammino con una squadra in gran parte nuova, che è una sfida importante e che accettiamo con entusiasmo - ha esordito Stefanelli - Avevo annunciato che c'era bisogna di nuove energie e di nuove apporti e che avremmo dovuto essere generosi, con una squadra grande e immaginando un turn over nell'arco di cinque anni. Il primo consiglio comunale - annuncia il sindaco - sarà convocato per sabato 23 ottobre alle 9, lo terremo nel cortile del castello baronale per consentire anche al pubblico di partecipare".

Ecco dunque chi compone il governo cittadino dopo l'ultima tornata elettorale: Rita Alicando, espressione del Pd, alla Pubblica istruzione, Formazione, Cultura, Archivio storico e Pari opportunità, espressione del Pd; Ilaria Pelle, della lista Città futura, al Welfare, Politiche sociali, Immigrazione; Gernnaro Orlandi, Minturno 2030, al Bilancio, Personale e Patrimonio; Fabiola Pragliola, di Città futura, alle Attività produttive; Elisa Ventura, unica assessora uscente con delega di vicesindaco, guiderà invece i settori Attuazione del programma e Ambiente. Il presidente del Consiglio sarà invece Massimo Signore.