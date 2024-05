Ventotene "isola verde": punta tutto sulla mobilità sostenibile

A Ventotene entra nel vivo il progetto “Isole Verdi” con la pubblicazione degli avvisi pubblici per gli incentivi a favore di cittadini e imprese per favorire la mobilità sostenibile.

L’ambizioso programma, coordinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, prevede, tra le altre misure, il potenziamento della mobilità sostenibile sulle isole non interconnesse incentivando l’acquisto di mezzi elettrici in sostituzione dei più inquinanti mezzi con motore termico. Il Comune di Ventotene, prima di procedere con la pubblicazione degli avvisi, ha svolto un lavoro di analisi e programmazione che ha visto l’approvazione del Piano Insulare della Mobilità Sostenibile dell’isola di Ventotene avvenuta con delibera di giunta lo scorso 4 aprile, con cui vengono tracciate le linee guida per una riorganizzazione complessiva della mobilità sull’isola.

Il piano prevede l’avvio di una rete semaforica che gestirà i flussi di traffico verso il porto in concomitanza dell’arrivo e la partenza delle navi. Un itervento molto atteso che avrà la funzione di evitare ingorghi tenendo presente la viabilità ridotta dell’isola che è, di fatto, un senso unico alternato. Sarà anche installata una ztl, con varchi elettronici, per proteggere il centro storico dal traffico sempre intenso nella stagione estiva.

Gli avvisi per incentivi prevedono l’assegnazione di un contributo per l’acquisto di un mezzo elettrico: si va dai cittadini che possono comprare biciclette e pedalata assistita e scooter elettrici - il cui acquisto necessita di rottamazione di un analogo veicolo immatricolato entro il 31 dicembre 2016 - fino ai contributi per gli operatori commerciai che possono acquistare mezzi elettrici per trasporto di persone o merci. Per le biciclette il contributo è di 750 euro compresa iva mentre per gli scooter elettrici + di 2.000 euro iva compresa. Possono accedere all’incentivo i cittadini e le cittadine residenti a Ventotene al 14 dicembre 2021 ovvero dalla data di pubblicazione del decreto di avvio del programma Isole Verdi.

Per i mezzi trasporto persone e merci, destinati agli operatori economici, l’incentivo è di 30.000 euro esclusa iva per i minibus (Categoria M1) e 55.000 euro esclusa iva per i mezzi trasporto merci (Categoria N1). In questo caso l’imprese deve rottamare un mezzo analogo già in possesso della stessa sempre immatricolato sempre alla data del 31 dicembre 2016.

Le regole e i modelli per formulare le domande sono presenti sul portale del Comune di Ventotene all’indirizzo www.comune.ventotene.it Le domande si potranno presentare nella modalità a sportello dal 27 maggio al 31 dicembre 2024.