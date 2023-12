Moria del kiwi, Lbc: “A Latina tutto tace. Il Comune intervenga a favore delle imprese”

“A Latina tutto tace, il Comune intervenga a favore delle imprese del territorio” danneggiate dalla moria del kiwi. L’appello arriva da Latina Bene Comune dopo le iniziative intraprese nei giorni scorsi da alcune amministrazioni della provincia pontina.

“La moria del kiwi è un fenomeno di cui si sta dibattendo molto negli ultimi mesi e che sta mettendo in ginocchio gran parte dell’agricoltura del territorio. Proprio il kiwi infatti è una delle coltivazioni specifiche dell’area pontina e vanta moltissime aziende agricole. Molte amministrazioni comunali sono dunque scese in campo accanto alle imprese e alle associazioni di categoria facendo fronte comune per cercare soluzioni al problema - ha detto vicesegretario di Latina Bene Comune Alessio Ciotti -. Lo ha fatto in primo luogo Cisterna con un consiglio comunale straordinario che ha riunito altri sindaci e amministratori della provincia, produttori, imprese e associazioni, per cercare di incidere sulle politiche regionali. Lo ha fatto anche Sermoneta dichiarando già a ottobre lo stato di calamità e chiedendo interventi urgenti a Governo nazionale e Regione Lazio. Ci chiediamo cosa stia facendo invece l’amministrazione comunale di Latina e come stia intervenendo attraverso la filiera di governo”.

“Sulla produzione del kiwi infatti anche il comune di Latina ha il suo peso, non solo Cisterna – spiega Ciotti -. Sul territorio ci sono infatti molte importanti organizzazioni di produttori che aiutano a sostenere l’economia locale. Il problema della moria del kiwi assume dunque un impatto economico e occupazionale importante anche qui. Ma di fronte ad alcuni Comuni che si sono fatti promotori nel ricevere la segnalazione dei danni affinché sia riconosciuto lo stato di calamità a tutela delle aziende ricadenti nei loro territorio, assistiamo a un’inerzia dell’amministrazione del capoluogo. Riteniamo dunque importante sollecitare le Attività produttive, anche in vista del fatto che la Regione ha aperto la procedura per la segnalazione dei danni. Alcune amministrazioni – conclude - si stanno adoperando per offrire tutto il supporto necessario. A Latina tutto tace”.