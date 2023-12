Moria del kiwi, avviata la procedura in Regione: segnalazioni dei danni entro il 15 dicembre

Ci sarà tempo fino al 15 dicembre prossimo per inoltrare la segnalazione ai Comuni di Cisterna e Aprilia di danni dovuti al fenomeno della "moria del kiwi”, un tema delicatissimo che nello scorso agosto era stato affrontato nel corso di un Consiglio comuale ad hoc proprio a Cisterna alla presenza di tutte le amministrazioni coinvolte.

Sul sito web istituzionale del Comune di Cisterna, nella sezione Uma, alla voce modulistica, gli utenti troveranno infatti il modello da compilare per le informazioni necessarie ad avviare le procedure. Si tratta di una comunicazione da compilare riportando gli ettari destinati a coltura del kiwi, la percentuale del danno stimato, i riferimenti catastali, la dichiarazione di produzione complessiva degli ultimi sei anni.

Il modello compilato, insieme alla documentazione richiesta a corredo, dovranno essere inviati al protocollo comunale tramite pec all’indirizzo: mail@postacert.comune.cisterna.latina.it. "Invito i coltivatori colpiti dalla moria del kiwi – afferma l’assessore all’Agricoltura, Emiliano Cerro – ad inoltrare la segnalazione dei danni per l’avversità catastrofale propedeutica all'auspicata procedura risarcitoria. È un’azione che non solo va a tutela delle imprese agricole direttamente interessate ma anche di tutto il settore agricolo ed economico locale".

“Un passo importante - afferma il consigliere regionale Vittorio Sambucci, vice presidente della commissione agricoltura - dopo l'interesse della Regione in questi mesi Un iter avviato dalla commissione Agricoltura che ho convocato e presieduto su specifica audizione al riguardo. Sono perciò molto soddisfatto della prosecuzione della procedura che abbiamo avviato. Le domande vanno mandate ai comuni, nel comune di Cisterna, il più colpito dal fenomeno , c'è tempo fino al prossimo 15 dicembre tramite specifico link all'indirizzo internet del Comune alla sezione Uma. Invito tutti gli agricoltori e imprenditori colpiti a provvedere per tempo. Siamo sulla giusta direzione - continua Sambucci - rispetto a quanto definito con l’assessore regionale alla Agricoltura e sovranità Alimentare, Giancarlo Righini oltre che tutti i consiglieri del gruppo di maggioranza e minoranza membri della commissione, per addivenire a una soluzione tempestiva in deroga alla legge 102 utile ad attuare provvedimenti di urgenza a sostegno del settore”.

Anche ad Aprilia è possibile presentare denuncia in merito ai danni subiti per la "moria del kiwi". In tal senso è disponibile sul sito istituzionale il modulo U.M.A. per la segnalazione, tracciabile al percorso “Fare Impresa” – “Agricoltura U.M.A.” sul sito istituzionale. Una volta compilato, il documento andrà inviato entro e non oltre il 15 dicembre all’indirizzo PEC: agricoltura@pec.comune. aprilia.lt.it

“Un argomento che ci sta particolarmente a cuore – ha sottolineato il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi – perché abbiamo avuto modo di studiare e approfondire la portata del fenomeno sul nostro territorio e conoscere da vicino il dramma attraversato dagli operatori del settore. Come già ribadito in consiglio comunale, porremo in essere tutte le azioni che possano essere loro di supporto e che possano agevolare una ripresa del comparto e sondare le origini della batteriosi che continua a danneggiare le piantagioni di kiwi verde, rosso e giallo”. “Gli imprenditori agricoli – rimarca l’assessore alle attività produttive Carola Latini - sono una componente fondamentale del tessuto produttivo di una città. Aprilia ha una forte vocazione rurale e una grande tradizione imprenditoriale nell’agricoltura: ne consegue che si tratta di un tema fondamentale per l’Amministrazione e l’Assessorato, il quale è a disposizione per tutti gli imprenditori che in questo periodo storico hanno bisogno di un supporto e di un rapporto reale con le Istituzioni. Le stesse che a livello regionale hanno mostrato interesse e predisposizione nel tendere una mano all’imprenditoria agricola apriliana”.