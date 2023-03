E’ morto il senatore del Pd Bruno Astorre, il cordoglio del mondo della politica

E’ una notizia che ha sconvolto il mondo della politica, anche pontina, quella della scomparsa del senatore del Pd Bruno Astorre morto mentre si trovava negli uffici del Senato di Palazzo Cenci. Una notizia che si è diffusa intorno all’ora di pranzo di venerdì 3 marzo, e che ha lasciato attoniti i colleghi di Astorre non solo all'interno del Partito Democratico. A dare l'allarme, intorno alle 12:45 circa di oggi, sono stati alcuni funzionari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia di Stato con il distretto Trevi, la squadra della scientifica e il segretario generale di palazzo Madama accompagnato dal dirigente dell'ispettorato della polizia presso il Senato.

Secondo quanto si apprende, la Procura di Roma, come da prassi, ha aperto un fascicolo che, come avviene in questi casi, è stato rubricato per istigazione al suicidio. Sul posto per il sopralluogo anche il pm di turno, Fabrizio Tucci

Chi era Bruno Astorre

Nato a Roma l’11 marzo del 1963, Bruno Astorre avrebbe compiuto 60 anni tra pochi giorni. Senatore Pd di lungo corso, era a palazzo Madama dal 2013, dal 2018 segretario regionale del Pd nel Lazio. Una lunga carriera politica iniziata nel Ppi, proseguita nella Margherita e quindi nel Pd. Nel 2021 si era sposato con Francesca Sbardella, sindaca Pd di Frascati. Astorre aveva iniziato il suo impegno politico con la Democrazia Cristiana, con il Ppi era stato eletto consigliere comunale a Colonna nel 1995 e poi nel Consiglio provinciale di Roma nel 1998. Dal 2003 è in Regione Lazio dove ha ricoperto la carica di assessore ai Lavori Pubblici ed alla Casa nella giunta Marrazzo e quella di presidente del Consiglio regionale. Nel 2012 ha partecipato e vinto le “parlamentarie” indette dal Pd di Pier Luigi Bersani e alle politiche dell’anno successivo viene eletto senatore venendo confermato nel 2018 e alle ultime politiche del 25 settembre.

Il cordoglio della politica locale

Ed è lutto anche nella politica della provincia di Latina per la morte di Bruno Astorre. “Un grande dolore, una immensa tristezza per la scomparsa di Bruno Astorre. Un politico appassionato, una vita al servizio del territorio, un impegno totalizzante con tutta l'energia che aveva e che trasmetteva - ha detto il segretario provinciale del Pd Omar Sarubbo -. Con il cuore spezzato, a nome di tutta la comunità democratica provinciale, mi stringo al dolore della famiglia e di quanti lo hanno amato”. Cordoglio è stato espresso anche dal Pd di Latina che a corredo di una foto in cui è ritratto il senatore scomparso su Facebook scrive: “Siamo sconcertati. Una morte improvvisa che ci spezza. Tutta la nostra comunità si stringe attorno ai tuoi cari e a chi ti ricorderà per sempre. Ciao Bruno”.

“A nome del gruppo consiliare della Lega esprimo le condoglianze alla famiglia e alla comunità del Pd per la scomparsa del senatore Bruno Astorre - ha dichiarato Angelo Tripodi -. Un abbraccio ai cari e a chi gli voleva bene”

“Sono affranto - ha detto Giuseppe Simeone -. Un uomo di grande intelligenza e spessore umano. Un politico che ha sempre dedicato tutto se stesso all’impegno assunto con le sue comunità, che amava stare tra le persone, ascoltare la sua gente, il dialogo e, soprattutto, privo di qualsiasi sovrastruttura. Il confronto è sempre stato il suo elemento distintivo, così come la capacità e disponibilità di ascolto anche e in primo luogo con chi la pensava diversamente da lui. Conoscevo bene Bruno - ha aggiunto -, in questi anni da consigliere regionale ho avuto la possibilità di incontrarlo spesso, ma la nostra amicizia si è consolidata già da prima quando a diversi livelli ha ricoperto ruoli di primo piano in Regione ed in consiglio alla Pisana. Oggi ci ha lasciati una persona buona, un uomo che ha saputo sempre tenere alto il livello, istituzionale e non, del politico da cui tutti, al di là dell’appartenenza politica, abbiamo avuto modo di imparare. Esprimo le mie più sincere e profonde condoglianze alla sua famiglia nella certezza che il suo ricordo non si perderà mai nell’oblio”.

Cordoglio è stato espresso anche da ClaudioDurigon, coordinatore regionale della Lega nel Lazio. “Bruno Astorre è stato un uomo politico leale, rispettoso e preparato. Siamo sconvolti per la sua scomparsa, condoglianze ai familiari e alla comunità del Pd’' ha detto.