Moscardelli arrestato, Matteo Mauri nominato commissario del Pd in provincia di Latina

Matteo Mauri commissario del Partito Democratico della provincia di Latina: la nomina da parte del segretario Enrico Letta già nella mattinata di oggi, giovedì 1° luglio, dopo l’operazione di Guardia di Finanza e Polizia nell’ambito dell’inchiesta sul concorso truccato della Asl che ha visto finire ai domiciliari anche il segretari provinciale del Pd Claudio Moscradelli.

Come ha fatto sapere il segretario Pd Lazio Astore lo stesso Moscardelli si è subito dimesso dall'incarico e ora arriva la nomina del commissario.

Matteo Mauri, già viceministro degli Interni, attualmente è deputato e responsabile Pd per l’Immigrazione. “La Commissione nazionale di garanzia del Pd - si legge in una nota del Partito Democratico -, come previsto dallo Statuto, ha sospeso dal partito Claudio Moscardelli, segretario provinciale del Pd di Latina dimissionario, in seguito alle misure cautelari a cui è stato sottoposto”.

"Voglio fare i miei auguri di buon lavoro a Matteo Mauri, nominato dal segretario Enrico Letta, che ringraziamo per la tempestività del suo intervento, commissario del Partito Democratico della provincia di Latina - ha dichiarato in una nota il senatore Bruno Astorre, segretario del Pd Lazio -. Da parte nostra ci sarà la massima collaborazione e, insieme, lavoreremo per i prossimi impegni che ci attendono".