Nasce nel capoluogo l'associazione "Latina città di borghi e di mare"

Nasce l’associazione Latina città di borghi e di mare, con l'impegno e il proposito di mettere in campo azioni concrete rivolte alla valorizzazione della marina di Latina, al turismo culturale e al potenziamento dei borghi. L'associazione è una costola del movimento civico Fare Latina e ha l’obiettivo di essere braccio operativo oltre che incubatore di idee all’interno del Polo del Fare.

Latina Città di Borghi e di Mare si pone proprio al centro di questa comunità per sviluppare idee e progetti per il miglior governo della città ma anche per attirare altre realtà socio-politiche esistenti e coinvolgere i cittadini a occuparsi personalmente e direttamente degli “affari cittadini”. Come precisa Angelo Conti, neo presidente eletto, “l’associazione promuove il diritto/dovere del cittadino a interessarsi della città per indirizzare, sostenere, controllare le azioni necessarie allo sviluppo socio-politico-culturale ed economico della collettività, attraverso la partecipazione diretta di propri rappresentanti alla vita politica e istituzionale”. Il motore pulsante saranno i dipartimenti tematici che dovranno operare con un lavoro di team per lo sviluppo di iniziative e l'implementazione di progetti socio-economici-politici finalizzati al benessere della comunità. Dieci saranno i dipartimenti a cui ogni cittadino può partecipare attivamente e operare in base alle proprie competenze e preferenze: Ambiente e Decoro, Attività Produttive e Agricoltura, Cultura e Scuola, Borghi e Marina, Politiche Giovanili, Sicurezza, Sport

e Promozione Turistica, Urbanistica, Welfare e Città delle Donne e dei Diritti.

Il riferimento politico della nuova associazione è Annalisa Muzio, consigliera comunale e ideatrice del movimento "Fare Latina". Un ruolo fondamentale è riservato ai giovani e alle donne rappresentati da Shada Vitali, vice presidente dell'associazione: “Giovani e donne. Non sono solo parole che vanno di moda ultimamente ma sono due dipartimenti su cui vogliamo puntare tanto. Vogliamo parlare di giovani e donne competenti, valorizzarci per quello che facciamo e non per quale età o sesso abbiamo”. Massimiliano Ramoni, tesoriere dell'associazione sottolinea il forte legame e l’eredità del movimento civico: “L’anima di Fare Latina è incentrata sull’impegno di Latina Città di Borghi e di Mare per promuovere azioni concrete sulla riqualificazione del litorale, sullo sviluppo degli eventi e del turismo sportivo, sul dare voce ai borghi grazie alla istituzione della Consulta dei Borghi, su come rendere la città vivibile e sicura; non da ultimo, un concreto approccio welfare alle famiglie per favorire l’integrazione sociale delle persone con disabilità”.

“Ringrazio l’impegno profuso da Annalisa Muzio per questo progetto e faccio appello a tutti i cittadini per entrare a far parte della nostra comunità, diventare agenti del cambiamento con un ruolo attivo e decidere noi stessi il futuro di Latina per il bene delle future generazioni”, conclude il presidente Angelo Conti.