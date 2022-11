'Ndrangheta: sciolto il Comune di Anzio e commissione straordinaria a Nettuno

Sciolto il Comune di Anzio e nominata una commissione straordinaria per quello di Nettuno, già sciolto a giugno scorso. Questa la decisione presa dal Consiglio dei Ministri su proposta sulla base di una richiesta di Matteo Piantedosi, già prefetto di Roma e attuale ministro dell’Interno.

Una decisione che arriva dopo l’operazione denominata Tritone del febbraio scorso che aveva portato all’arresto di 65 persone come conseguenza di un’indagine della Dda di Roma che aveva acceso un faro sulla presenza di presunte infiltrazioni della ‘Ndrngheta nelle due amministrazioni locali. L'attenzioe, in particolare, erano stata puntata su appalti assegnati negli anni scorsi e anche di recente dai due Comuni del litorale laziale.

"In considerazione delle accertate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il buon andamento e il funzionamento dei servizi” è stato disposto "lo scioglimento” del Consiglio comunale di Anzio e “l'affidamento della gestione degli enti a commissioni straordinarie appositamente nominate, per un periodo di diciotto mesi", scrive il Governo in una nota. Inoltre, il Consiglio dei ministri "in considerazione dei gravi condizionamenti da parte della criminalità organizzata, ha deliberato l'affidamento a una commissione straordinaria, per diciotto mesi, della gestione del Comune di Nettuno, il cui Consiglio comunale è stato già sciolto, con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2022, in quanto non ha approvato il rendiconto di gestione riferito all'esercizio finanziario del 2021", conclude la nota.