Estate sicura a Nettuno, emanata l’ordinanza per il daspo urbano. Dove e quando sarà applicata

Ordinanza per il daspo urbano a Nettuno. Nei giorni scorsi il commissario straordinario Bruno Strati ha firmato il documento contenente provvedimenti per l’ordine e la sicurezza pubblica in vista della stagione estiva in applicazione alla legge n.48/2017, il cosiddetto “Daspo Urbano”.

Il provvedimento, viene spiegato, è volto “a prevenire e reprimere l’irregolare occupazione di spazi pubblici e fenomeni di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti” e “prevede il divieto di accesso a luoghi ed locali a chi fosse ritenuto responsabile di atti illeciti o attività illegali”.

L’ordinanza è applicabile su tutto il territorio, con particolare attenzione al centro urbano e alle zone del Borgo Medievale, di lungomare Matteotti, piazza Battisti e piazzale San Rocco, interessate nel periodo estivo da un significativo aumento della popolazione grazie all’arrivo dei turisti, ed è estesa a tutte le aree verdi, parchi, giardini, parcheggi pubblici e zone ad uso di bambini e zone con attività produttive, commerciali e pubblici esercizi e relative pertinenze. “L’ordine di allontanamento è inoltre applicabile nelle aree dove avvengono violazioni in materia di stato di ubriachezza, atti contrari alla pubblica decenza, commercio abusivo e anche su aree demaniali”.

“La sicurezza dei cittadini e dei turisti viene prima di ogni cosa – dichiara il commissario straordinario Bruno Strati – Questo provvedimento servirà a prevenire fenomeni di degrado urbano e attività illecite”.