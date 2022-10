Calandrini eletto presidente della Commissione speciale del Senato: “Subito al lavoro per l’Italia”

Il senatore pontino Nicola Calandrini è stato eletto presidente della Commissione speciale del Senato, vale a dire la Commissione provvisoria che si costituisce in attesa dell’insediamento delle stesse Commissioni permanenti.

A darne notizia lo stesso parlamentare di Fratelli d’Italia. “Ringrazio i senatori componenti la Commissione Speciale per la fiducia espressa nei miei confronti - ha dichiarato Calandrini -. Svolgerò questo compito con la massima dedizione e cercando di ottenere da tutti i componenti la massima collaborazione nell’esaminare i provvedimenti che arriveranno dal Governo o dalla Camera. L’Italia è ancora alle prese con le conseguenze della pandemia e con le difficoltà innescate dal caro bollette che sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese, per questo ritengo che non ci sia un minuto da perdere, bisogna agire immediatamente di concerto con il Governo, e mettendo da parte le divisioni ideologiche da campagna elettorale, per il bene dell’Italia”.

“Per questo - ha poi concluso il senatore pontino di Fratelli d’Italia - intendo rendere la commissione immediatamente operativa, in attesa che si insedino, auspico nel più breve tempo possibile, le commissioni permanenti”.